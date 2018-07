Arrojan huevos y harina a mujer discapacitada y lo presumen en redes

(NOTICIAS YA).-Cuatro adolescentes han sido arrestados y liberados bajo fianza por su relación con un cruel ataque a una mujer discapacitada, con el fin de obtener “likes” en redes sociales, el fin de semana.

Los jóvenes arrojaron huevos y harina a una mujer de más de 40 años, quien estaba sentada en la banca de un parque, y luego posaron junto a ella para una fotografía que fue posteriormente publicada en redes.

La fotografía despertó la indignación de la comunidad y de Inglaterra, donde ocurrieron los hechos, llevando a la policía a realizar una investigación para dar con los culpables, mismos que fueron detenidos en el transcurso del viernes por la noche (el día de los hechos) y el sábado.

Vecinos de la zona de Bury St. Edmunds, en Suffolk, Inglaterra, aseguran que los jóvenes que protagonizaron el vil ataque forman parte de una pandilla que se la vive aterrorizando a la comunidad, y que llevan cometiendo fechorías por semanas.

Eran las 5:30 de la tarde del viernes, cuando la mujer quien de acuerdo a un testigo pasaba por una especie de crisis nerviosa, comenzó a gritarle a los jóvenes, dos de 17 años y dos de 15, quienes respondieron con el ataque de harina y huevo.

Anthony Bridgland, inspector de seguridad, asegura que la mujer estaba severamente alterada pero sin daños físicos. Asimismo, dice que el departamento está consciente de que el incidente ha provocado ira en la comunidad y en redes sociales, por lo cual reitera que la investigación se toma muy en serio.

Vecinos reportan que el parque es usualmente frecuentado por jóvenes malandros que “cerca de las 5 de la tarde, se reúnen para consumir drogas y alcohol”, es por ello que principalmente los ancianos evitan la zona.

“No veo bien, no sé si podría ver que me van a atacar y no sé si mi perro guía me protegería“, dijo una vecina de manera anónima.