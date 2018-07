Luchador destroza la cara de una joven en pleno espectáculo

(NOTICIAS YA).- En medio de un espectáculo de lucha libre, una pelea se hace viral tras terminar con una joven lastimada.

El incidente ocurrió el viernes en Ciudad Juárez, Chihuahua donde participaba Black Skeller y Black Skeller Jr. El evento donde anunciaron una “revancha familiar”, Skeller se enfrentaría con Enigmático y Enigmático Jr., y estaban acompañados de La Enigmática.

El problema es que expertos en la lucha mencionan que La Enigmática no tenía experiencia y no era parte de la pelea ya que solo estaba de acompañante. Aun así, luchó con su consentimiento.

El momento más fuerte llega cuando Black Skeller comienza a luchar con la joven (algo que seguramente ya estaba planeado). Mientras muchos alegan que es normal y parte de la lucha, un golpe con la silla la dejó con heridas en la cabeza que la hicieron convulsionarse.

Lo más lamentable, no es que el refreí no ayuda, sino la falta del personal médico. Al llegar al hospital, no solo tenía heridas en el rostro también contaba con una conmoción cerebral.

Se desconoce si el lugar donde se llevó acabo la función de nombre Arena Terraza “El Mezquite” contaba con los permisos y medidas de seguridad para realizar este evento.

Compañeros de La Enigmática se unen en Facebook para mostrarle su apoyo.

