Niño en Juárez lleva casi un mes desaparecido: Piden de su ayuda

(NOTICIAS YA).- La familia de Juan Manuel Ruiz García apodado como “Tomatito” de tan solo 11 años, quien desapareció el pasado 4 de julio, continúan con la búsqueda del menor.

Por lo que vecinos y amigos se han unido en la pega de pesquisas en diferentes puntos de la ciudad, con la intención de que la ciudadanía se sume a la búsqueda de “Tomatito”.

Si usted lo ha visto, o tiene algún dato que pudiera dar con el paradero de este menor, comuníquese al teléfono en México 614-429-3300 o al número de emergencias 911.

A una semana de su desaparición, la madre de Juan Manuel y amigos, se manifestaron ante autoridades ya que se logró el arresto de un hombre mayor que al parecer le enseñaba pornografía al menor y hasta intentó abusar de él. Según las declaraciones de la madre, el hombre no ha querido decir dónde está.

Además se ha marchado por las calles de Ciudad Juárez esperando que más gente se una a la búsqueda. Por su parte, policías ministeriales ingresaron a tres casas de la colonia Melchor Ocampo para ver si lo encontraban.

Con órdenes de cateo y hasta un binomio canino entraron a las casas en la de la calle 21 de Marzo.

Un policía comentó a El Diario que “buscaban al niño, quien pudo haber sido asesinado y sepultado de manera clandestina por un hombre que vivía en esa casa y quien está bajo investigación”.

No se ha dado a conocer nada de información de esta investigación.

Noticias relacionadas:

Joven paseño se encuentra desaparecido desde el pasado jueves 19 de julio por lo que familiares desesperados piden apoyo de la comunidad para dar con su paradero.

Como “un infierno” es como familiares de Gabriel Infante describen la incertidumbre que viven desde hace casi una semana que tienen noticias de él.

“Nos está partiendo el alma, esto es una pesadilla”, María Teresa Shore, madre de Gabriel.

Llena de angustia se encuentra la madre de Gabriel Infante. “Sabemos que está vivo, sabemos que no se fue por ahí, que no tenía intención de irse, encontramos información con su banco, en su trabajo no está. Su dinero está en su banco, una persona que quiere desaparecerse se lleva sus cosas”.

Gracias a una publicación de familiares en redes sociales, una mujer avisó a María que había visto a su hijo de 30 años el jueves por la tarde y que había sido llevado al hospital Providencia en Transmountain. Además encontraron su auto abandonado en un centro comercial del área.

Y es que él se encontraba desorientado, no recordaba su nombre, datos personales y aseguraba sentirse mal.

“Preocupada porque la última vez que lo vieron lo vieron junto al I-10, él no tiene identificación, si tomó una droga, si tomó alguna cosa cuando el llegó al hospital su ropa estaba llena de tierra, trae sangre en la camisa de atrás”.

Gabriel mide seis pies tres pulgadas, tiene ojos y cabello color café, es de complexión delgada, tiene tatuajes y la última vez que fue visto llevaba puesto ropa de hospital color verde con tenis converse color rojos.

“Pero sobre todo queremos saber que está vivo y ese es mi miedo, con estos calorones”.

Si usted tiene información que pueda ayudar a la familia de Gabriel a dar con su paradero llame de inmediato al 9-1-1.

