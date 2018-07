VIDEO: Acosador golpea a joven que le exige dejarla en paz

(NOTICIAS YA).-Una estudiante francesa expuso su caso luego de que fuera acosada por un hombre, en las calles de París, y luego golpeada cuando ella le exigió que la dejara en paz.

Marie Laguerre compartió imágenes tomadas de cámaras de seguridad, del momento en que un acosador la golpeó afuera de una cafetería, en el noreste de la capital francesa.

El video se ha viralizado en medio de un esfuerzo gubernamental por acabar con el acoso callejero a través de multas y sanciones.

“Las primeras multas serán implementadas en otoño”, dijo Marlène Schiappami, secretaria de equidad de género.

Los acosadores callejeros, reporta BBC, deberán pagar una multa entre los 90 y los 750 euros, es decir, 105 y 877 dólares americanos, de acuerdo a una nueva reglamentación propuesta por el gobierno francés en mayo, y que espera aprobarse en el parlamento esta semana.

#MeToo, el movimiento de denuncia de acoso y agresión sexual con mayor auge en los Estados Unidos, sirvió como inspiración para las mujeres francesas, creando su equivalente en su país bajo el hashtag #BalanceTonPorc, o “denuncia a tu cerdo”.

EL ACOSO Y EL VIDEO VIRAL

Laguerre, de 22 años, volvió a casa el pasado 19 de julio, jueves; el martes 24, un sujeto comenzó a hacerle comentarios inadecuados, mismos que incluían “ruidos con connotaciones sexuales”, de acuerdo a lo que la joven declaró para medios franceses, este lunes.

“No era la primera vez ese día, semana o mes, y me estaba hartando. Me enojé y le dije que se callara, no pensé que me hubiera escuchado pero sí lo hizo”, relata la estudiante.

El sujeto, no conforme con sistemáticamente acosar a una joven, se indignó cuando ella hizo el comentario y le arrojó un cenicero, mismo que por centímetros no la golpeó, dice Laguerre.

Los dos intercambiaron insultos y es entonces cuando ocurre lo que muestra el video viral, y el sujeto se acerca hacia ella y la golpea en la mejilla, mientras la insulta, ante la vista de varias personas.

“Sabía que me iba a pegar. Pude haber escapado pero no tenía sentido. No iba a agachar la cabeza ni me iba a disculpar”, agregó al joven.

Los testigos protestaron y se enfrentaron al agresor y Laguerre decidió irse a su casa. No obstante, poco después cambió de opinión y volvió al café para conseguir las declaraciones de los presentes durante el ataque y presentar una denuncia ante las autoridades.

LA REACCIÓN ANTE EL ATAQUE

Los testigos apoyaron a Laguerre y la administración del café le facilitó las imágenes del video de seguridad con el fin de capturar al agresor.

El video tiene millones de reproducciones en redes sociales y ha llamado la atención de audiencias internacionales.

La Secretaria de Equidad de Género comentó sobre el caso sentirse indignada y espera que la nueva legislación ayude a castigar severamente a los acosadores, hasta acabar con este problema.

Schiappami dijo también que son varias las mujeres que reportan haber sido manoseadas en las calles de Francia durante las celebraciones del triunfo del Mundial este mes, y hace un llamado a denunciar y servir como testigo de estos ataques.

Aún no se logra dar con el acosador.