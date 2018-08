Familiares de víctimas de hundimiento demandan por $100 millones

(NOTICIAS YA).- Los familiares de dos de las víctimas fatales de un accidente de bote en Missouri han demandado a la compañía responsable, a la que le exigen el pago de 100 millones de dólares por concepto de daños.

De acuerdo con Huffington Post, la demanda por muerte por negligencia asegura que los botes anfibios de la empresa “Ride the Ducks” son “trampas mortales” y “ataúdes que se hunden”.

“Una vez que les entra agua, se hunden y se hunden rápido”, dijo este lunes Robert J. Mongeluzzi, el abogado que representa a las familias de las víctimas del accidente registrado el pasado 19 de julio, donde murieron 17 personas.

La demanda fue interpuesta el domingo en una corte de Missouri, y busca el pago de daños en nombre de Ervin Coleman, quien tenía 76 años, y de Maxwell Ly, de solo 2 años. “La búsqueda de la justicia incluye hacer todo lo que esté en nuestro poder para prohibir (este tipo de) botes de una vez por todas”, agregó Mongeluzzi.

La demanda habla sobre el historial de problemas de seguridad y muertes anteriores relacionadas con la empresa, a quien acusa de ignorar las recomendaciones de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte, incluyendo remover una cubierta que evita que las personas puedan escapar del bote si este se empieza a llenar de agua.

Los demandados son Ripley Entertainment Inc., Ride the Ducks International, Ride the Ducks of Branson, Herschend Family Entertainment Corp. y Amphibious Vehicle Manufacturing.

El bote que se hundió hace poco menos de dos semanas durante una tormenta en el lago Table Rock traía a 31 personas a bordo, de las cuales 17 fallecieron. De las víctimas fatales, nueve eran miembros de una misma familia.

Tia Coleman perdió a su esposo Glenn y a sus tres hijos: Reece, Evan y Arya, de 9, 7 y 1 año, respectivamente. La mujer asegura que uno de los empleados explicó dónde se encontraban los chalecos salvavidas pero dijo que no serían necesarios, por lo que nadie los tomó.

“Si hubiese podido tomar un chaleco salvavidas, habría podido salvar a mis bebés. Porque ellos al menos habrían podido flotar a la superficie y alguien podría haberlos rescatado. Y yo no pude hacer eso”, lamentó.

Antes del caso más reciente, al menos 26 personas habían fallecido en accidentes similares desde 1999, año en que perdieron la vida 13 personas en Hot Springs, Arkansas.