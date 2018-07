Pide perdón a sus padres en declaración gay y la reacción se viraliza

(NOTICIAS YA).- Un joven decide hablar con sus padres sobre su orientación sexual y se viraliza en Twiiter tras compartir el video que capta la reacción.

En la publicación viral que lleva más de un millón de reproducciones, el joven de nombre Alejandro Rodríguez menciona, “Hoy salí frente a mis padres. Estaba tan asustado y no es fácil salir. Me encantaron sus reacciones y los pequeños consejos que me dieron. Finalmente puedo vivir mi vida. Amo a mis padres y a todas las personas que me han apoyado a lo largo de mi viaje”.

LEE: VIDEO: SE ENTREGAN JÓVENES QUE GOLPEARON BRUTALMENTE A PAREJA GAY

Con lágrimas y pidiendo perdón es como comienza el video que graba con su celular. Sin embargo, se escucha la voz de su madre quien le pide que no llore.

Alejandro estaba preocupado ya que alega había visto videos donde los padres no aceptan a sus hijos. La voz del padre también se une y juntos le dicen que no es malo y le reafirman que él es igual que sus otros hermanos y a todos los quieren sin importar nada.

“A mí no me importa si eres gay o no, al contrario”.

Los padres añaden que para ellos, él es una persona normal y le piden que no se presione mucho con eso ya que ellos lo van a apoyar.

LEE: VIDEO: PERDIÓ EL EVENTO DE BELLEZA GAY Y SE DESQUITÓ CON LA REINA

Al final, el protagonista del video menciona que todos lo veían diferente en fiestas por su estilo, pero sus padres le dijeron que no es así y se dedicaron a decirle que lo maravilloso que es y el gran amor que le tienen.

Noticias relacionadas:

Un niño de 10 años muere por heridas severas en su cabezaluego de que una agencia de menores del Condado de Los Ángeles el martes haya dado a conocer las declaraciones del menor de haber sido golpeado, encerrado y haber estado sin comer por días en California.

Las semanas previa a su fallecimiento, Anthony Avalos se declaró gay y las autoridades investigan si esta declaración terminó en un caso agresivo de homofobia para que se diera este final, reportó Los Angeles Times.

El director del Departamento de Menores y Familias del Condado de Los Ángeles reveló que en un interrogatorio realizado al pequeño, este había dicho que “le gustaban los chicos” pero se negó a dar más detalles sobre su sexualidad, según declaró Los Angeles Times.

Avalos murió el 21 de junio en un hospital de Lancaster, California. Este mostraba heridas en su cabeza y quemaduras de cigarrillo por todo su cuerpo, además de mostrar señales de estar desnutrido. Las autoridades declararon en un comunicado que se cree que murió a causa de un abuso. Sin embargo, una autopsia sigue pendiente como también una investigación criminal sobre su caso.

La madre de Avalos, Heather Barron y su novio Kareem Leiva, no han recibido cargos en relación a la muerte del menor. Sin embargo, la agencia remarca que recibieron una docena de remisiones en conexión con Avalos desde el 2013, hicieron un total de ocho visitas a la residencia y él fue sacado del hogar por varios meses, luego regresaría después de una largo curso de consejería dado a los padres en su casa. La agencia también dio a conocer que confirmaron dos denuncias por abuso sexual cuando Avalos tenía solo 4 años pero este caso se cerró cuando la madre pudo demostrar que lo estaba cuidando de manera adecuada.

Existió una remisión en abril del 2016 por negligencia hacia Avalos, se lo interrogó pero las denuncias quedaron inconclusas. Esta investigación se dio por terminada al mes que se ejecutó.

LEE: VIDEO: NIÑO DE 10 AÑOS SE DECLARA GAY Y LO MALTRATAN HASTA LA MUERTE