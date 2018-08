San Diego invierte millones para actualizar app de quejas de la ciudad

(NOTICIAS YA).- La ciudad de San Diego anunció el relanzamiento de una aplicación para dispositivos móviles que según el gobierno municipal haría que los reportes y reparaciones de los problemas de la ciudad se resuelvan más rápido y con más eficiencia.

La ciudad dio a conocer que habían actualizado su aplicación “Gee it Done San Diego”, que fue habilitada en las tiendas de aplicociónes este lunes y que presume ser más efectivo a la hora de permitir a los sandieguinos solicitar servicios para sus comunidades.

La aplicación además permitiría a los Departamentos de gobierno local a compartir información para completar dichos trabajos.

Los residentes podrán descargar la aplicación o acudir directamente al sitio web para publicar las fotografías del problema, identificar detalles del servicio necesitado y presentar la solicitud.

“Estamos muy contentos con su éxito y el compromiso de la comunidad y los empleados. Ahora durante el verano podremos expandir el programa Get It Done con el apoyo del alcalde y las oficinas del cabildo de la ciudad”, dijo Alex Hempton, quien administra la aplicación Get It Done de la ciudad.

La primera aplicación que fue lanzada en 2016 con el nombre “Tell it now” (Dilo ahora), permitía a los sandieguinos reportar problemas en la ciudad como baches, contaminación, graffiti, vehículos abandonados o cualquier daño en la comunidad.

Sin embargo, la aplicación rápidamente fue adjudicada a quejas de usuarios que reportaban que tomaba demasiado tiempo el que la ciudad reparara el daño reportado, no se completaba o ni siquiera se iniciaba.

La ciudad gastó más de 2.3 millones de dólares para actualizar la aplicación, que además se expandió para permitir más retroalimentación de los residentes así como más opciones de reporte como quejas por basura no recolectada, acaparadores, estacionamiento ilegal y tira de basura ilegal.

“Pudimos agregar solicitudes de servicio adicionales como citas de pasaporte y citas de materiales peligrosos”, dijo Hempton.

Actualmente cuando se reporta un problema en la aplicación, este es identificado como “nuevo”, “en proceso”, “cerrado”, o “canalizado”. La actualización ahora permitiría a la ciudad notificar a los residentes cuándo y cómo ha sido resuelta la queja.

“Estamos trabajando en mejores medios de comunicación para lo que se hizo para solucionar el problema”, dijo Hempton.La aplicación agrega una nueva opción que permite a los residentes reportar basura acumulada.