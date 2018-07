Turistas estadounidenses y obesos dañan a burros en paseos en Grecia

(NOTICIAS YA).-Los turistas norteamericanos con sobrepeso que visitan Santorini, popular destino turístico de Grecia, están dejando más que una derrama económica: están también dejando heridas graves en los burros que montan para pasear.

El grupo activista defensor de animales “Help the Santorini Donkeys”, reportó que las personas locales que se dedican a dar paseos en burro a los turistas que visitan la región, se han visto obligados a cruzar sus animales entre especímenes más fuertes para así crear animales más grandes, fuertes y pesados.

Esto es con el fin de lograr criar burros suficientemente resistentes para soporta la ola de “turistas cada vez más gordos” que llegan, principalmente, de los Estados Unidos y de Inglaterra.

Los turistas con sobrepeso, tal como llegan ahora, están causando daños en la espina dorsal, la piel y el lomo de los burros que usan para no caminar en el paradisíaco destino de Grecia. Muchas de esas heridas son agravadas también por malas condiciones: el calor, poco cuidado y la silla de montar no apropiada.

“Se recomienda que los animales no carguen más del 20% de su peso; la gente obesa, falta de recursos y el calor causan este problema”, dijo un vocero del grupo activista.

Es decir, de acuerdo al peso promedio de un burro, el peso máximo que deberían cargar estaría cerca de las 112 libras, es decir unos 50 kilogramos; un peso que ni en sus sueños presenta el turista adulto promedio de los Estados Unidos.

Cerca de 1000 turistas diarios acuden a Santorini, Grecia, en la época más ocupada del año: entre mayo y octubre. Muchos de ellos, principalmente por pereza y por la “tradición”, prefieren montar los burros en lugar de caminar por las decenas de escaleras que sirven de paseo. Los burros deben hacerlo varias veces al día, durante algunas horas y en temperaturas que oscilan los 85 grados Farenheit.

Activistas reportan que en los últimos años, la cantidad de turistas obesos provenientes de los Estados Unidos, Inglaterra y Rusia, han estado en aumento constante, y buscan ahora implementar un límite de peso para los burros, con el fin de protegerlos.

Este esfuerzo es a pesar de que la ciudad de Santorini firmó, en 2008, un acuerdo que regulaba las condiciones de trabajo para equinos. No obstante, no muchos dueños los respetan, y no son solo con los burros que transportan turistas perezosos; también pasa con los burros que se utilizan para mover cargamentos de un lugar a otro.

Hasta el momento, no hay un organismo que se encargue de vigilar el cumplimiento de códigos de ética para los burros.