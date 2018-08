Dramático video muestra a LAPD matando a rehén y sospechoso

(NOTICIAS YA).-La Policía de Los Angeles dio a conocer el pasado martes las dramáticas escenas de un incidente, en el que murió una rehén inocente al recibir dos impactos de bala de agentes policíacos.

Los hechos ocurrieron el pasado mes de junio y serían la primera fatalidad de un inocente provocada por un disparo de la policía, de dos en total, que han ocurrido este verano. El segundo ocurrió en julio, durante un tiroteo en un Trader Joe’s.

En los últimos 13 años, ningún rehén había muerto por fuego policíaco; en lo que va del verano, ya van dos.

El pasado 16 de junio, en las afueras de un centro para indigentes de Van Nuys, la policía tuvo el primer altercado mortal al atender una denuncia de violencia doméstica.

Guillermo Perez, de 32 años, quien recientemente había egresado de prisión luego de cumplir condena por violencia doméstica y quien era además un reconocido pandillero, había apuñalado a su expareja, por lo que la policía fue llamada al caso.

Al lugar llegaron los agentes Eugene Damiano, Andrew Trock y Cristian Bonilla, todos miembros del equipo de Van Nuys.

Los eventos que ocurrieron después, fueron dados a conocer el pasado martes en una conferencia donde se mostraron las imágenes de las cámaras corporales de los tres agentes, que muestran el intenso y gráfico encuentro con Perez.

En el video, se puede observar a Perez sosteniendo un cuchillo que los agentes repetidamente le piden que suelte. El hombre no sigue sus instrucciones y los oficiales preparan su escopeta de balas de goma (beanbag) utilizadas para realizar daños no letales en personas que representan un peligro más no inmediato.

Perez tomó una silla de metal con la que logró evadir varios proyectiles de la policía.

Al lado de Perez se encontraba una mujer, identificada como Elizabeth Tollison, una indigente de 49 años. Se puede observar que Tollison utilizaba una andadera para poderse mover y se desconoce si fue su dificultad de movimiento o el miedo lo que hizo que no se alejara del lugar al momento del incidente.

En un momento, Perez toma a Tollison como rehén y se posiciona detrás de ella, con el cuchillo en su cuello. De acuerdo a los oficiales, Perez hizo un movimiento aludiendo a cortar el cuello de la mujer, momento en el cual los agentes sueltan sus rifles de goma y sacan sus pistolas.

Una interminable ráfaga de balas se escucha de las pistolas de los agentes. Se identificaron a tres, pero se observan al menos 5 en los videos.

18 tiros fueron disparados por los oficiales al momento más crítico del evento. Lamentablemente, dijo el jefe de la LAPD, Michel Moore, dos de esas balas impactaron a Tollison, quien cayó al suelo al igual que el agresor. Los dos murieron poco después en el hospital.

Actualmente, se realiza una investigación dentro del departamento para determinar si los actos de los agentes fueron los apropiados.