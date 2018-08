Instagram y Facebook te avisarán cuánto tiempo has pasado en sus apps

(NOTICIAS YA).- Desde la llegada de las redes sociales, la cantidad de horas de uso que les damos solo ha ido incremento, especialmente entre la generación millennial.

Pero por más irónico que parezca, la compañía con el mayor número de usuarios activos actualmente anunció que comenzaría a promover funciones para permitir que los usuarios utilicen menos las aplicaciones de Facebook e Instagram.

La compañía de Facebook anunció que a partir de este miércoles ayudarían a los usuarios a conocer cuánto tiempo gastan ycómo, además de permitirles darle un mejor manejo.

La actualización incluye funciones de información del tiempo que los usuarios pasan en las aplicaciones diariamente y por semana, una opción para silenciar las notificaciones temporalmente; y un recordatorio diario que te avise cuándo ya sea hora de dejar de utilizar la red social.

“Se trata de brindar a las personas las herramientas y las ideas para que decidan por sí mismas lo que quieren hacer“, dijo David Ginsberg, director de investigación de Facebook.

Ginsberg mencionó que estas nuevas opciones son parte de los cambios que se iniciaron al flujo de noticias que inicio en enero. Facebook ha señalado que dará prioridad a ´publicaciones que inicien conversaciones e interacciones significativas, además de publicaciones más personales.

El presidente de la empresa, Mark Zuckerberg, escribió ante el anuncio que una de sus principales áreas de enfoque para este 2018 es que el tiempo que el usuario pasa en sus redes sociales sea uno bien gastado.

Las herramientas estarán accesibles a partir de la página de ajustes de cada aplicación. En Instagram podrás seleccionar la opción “Tu actividad” (Your Activity) y en Facebook en la opción “Tu tiempo en Facebook” (Your Time on Facebook).

Eso sí, aún tendrás que luchar con la necesidad de pasar tiempo en otras aplicaciones pues la opción aún no estará disponible para Facebook Messenger o la más reciente IGTV, una plataforma de videos verticales de larga duración. Las herramientas tampoco estarán disponibles para la versión de escritorio.

Cabe aclarar que el cálculo del tiempo que pasas en cada aplicación será específico de cada dispositivo que se utilice. Por lo que esta cifra cambiará si utilizas Instagram en tu teléfono o tableta.

Tampoco habrá posibilidad de consultar la información con más de una semana de antigüedad, por lo que también sería difícil identificar un patrón de uso.