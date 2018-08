Mesera envía carta y dinero disculpándose por haber robado hace 20 años

(NOTICIAS YA).- Nunca es tarde para pedir perdón. Así lo demostró una exmesera de Arizona con $1,000 en efectivo y una carta de disculpas, luego de haberle robado dinero a su ex gerente de un restaurante mexicano, hace más de 20 años.

Carlotta Flores, quien es propietaria del restaurante El Charro en Tucson, Arizona, recibió un sobre que la dejo con la boca abierta, la semana pasada.

Una mujer que había trabajado con Flores en los noventas, mientras asistía a la Universidad de Arizona, le confesó por medio de una carta, haberle robado dinero del restaurante.

“Una de las meseras con las que trabajé me alentó a “olvidar” cobrar algunas bebidas cada turno y así quedarme con el dinero en efectivo, y por una estúpida razón, lo hice” escribió la mujer que se identificó como una antigua empelada del lugar agradecida.

“Crecí en la iglesia, sabia mejor que eso. No había robada un centavo antes de eso, ni lo he hecho desde entonces… afortunadamente era una terrible mesera y me despidieron antes de poder ascender a más de unos cientos de dólares” dijo la mujer en la carta.

La ex empleada del restaurante expresó que han pasado 20 años pero que todavía siente un gran remordimiento. Lamentó haber robado y pidió que por favor aceptaran sus disculpas junto con $1,000 en efectivo por el dinero que robó más intereses de los 20 años.

Flores dijo que la carta la conmovió tanto a ella como a sus empleados.

“Me robaron mi bolso y esto renovó la fe que tenemos en mucha gente buena” dijo Flores a un medio local.

Algunos de sus gerentes también lloraron luego de leer la carta de la mesera arrepentida.

Flores dijo no saber quién es la mujer pero que tuvo un gran impacto en su familia y su negocio. También agregó que le gustaría regresarle el dinero a la mujer.

Hace unos meses, un anciano de 90 años de Texas envió una nota con $50 dólares al Departamento de Obras Publicas de Utah para disculparse y pagar por haber robado un señalamiento de “alto” cuando era adolescente.

El hombre tampoco se identificó y solo pidió lo disculparan para poder vivir en paz el resto de su vida. Tanto el alcalde como todo el departamento quedo sorprendido y conmovido por el detalle que tuvo el hombre, 75 años después del supuesto “crimen”.