Rompe el silencio: niño de 8 años fue violado por su hermano de 18

(NOTICIAS YA).- Un hombre de 61 años rompió el silencio al confesar la historia que le marcó la vida, pues desde los 8 años fue violado por su hermano de 18, todo comenzó con lo que él pensaba que era un juego, la historia fue dada a conocer este martes por DiarioEs de España.

Dentro de las declaraciones él a quien se le identificará como “Pedro” para resguardar su identidad, dice que su hermano mayor nunca utilizó la violencia, pero dejó heridas permanentes, pues decidió, entre otras cosas, no formar una familia tradicional de madre, padre e hijos.

Pedro dice que no recuerda mucho cómo inició todo ya que era muy pequeño, pero es necesario que las personas sepan la historia para que esta no se repita, ya que eso nunca se olvida.

A los 17 años decidió poner un freno a lo que entendió que era abuso, su hermano ya tenía 27 años y seguía satisfaciendo sus necesidades con él.

Durante años calló, pero en 2018 llegó a sus 61 años y confesó a ElDiarioEs “mi hermano nunca usó la violencia, pero fue algo devastador para mi vida. Él era para mí una especie de héroe, alguien a quien seguir, un referente en todos los sentidos. Yo le quería y el contacto físico con él era a un mismo tiempo excitante y repulsivo. No me gustaba su olor, ni su vello, ni su sudor”.

El estado de confusión era evidente, pues la admiración quizá generaba que accediera y se convirtió en un hábito oculto para sus padres, señaló al periódico de España.

Depresiones, ansiedad y señales de suicidio era lo que tomaba el control de la vida de Pedro, quien agregó que “con él (refiriéndose a su hermano) aprendí algo terrible que tardé muchas décadas en superar: la idea de que podía tener relaciones sexuales con personas que no me resultaran atractivas. Nunca tuve la capacidad para decir “no” a una relación que no me resultara satisfactoria. El abuso condicionó toda mi vida a nivel sexual, emocional e intelectual, además de mi capacidad para discernir libremente”

En 1993, le dieron un resultado devastador, le diagnosticaron VIH positivo, por lo que ingresó a terapias de psiquiatría y la ayuda fue oportuna, desde entonces ayuda a jóvenes con mensajes positivos.

Su historia no ha sido fácil, pero envía un mensaje a todos los Pedros que existen “los abusos sexuales son un problema de dimensiones muy superiores a lo que podríamos haber imaginado. No es aceptable y debe ser denunciado por muchos años que hayan pasado”, publicó ElDiarioEs.

