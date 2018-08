VIDEO: 8 retos virales que ponen en peligro la vida de las personas

(NOTICIAS YA).- Las redes sociales se han convertido en una fuente para manetener conectado a los amigos y familiares, pero al mismo tiempo se comparten informaciones o retos que ponen en peligro la vida de las personas.

En los últimos meses Noticias Ya ha cubierto los diferentes retos que han dejado a muchos heridos, en el hospital y otros han llegado hasta el suicidio.

VIDEO: Jóvenes se exponen en las carreteras para cumplir reto viral

A continuación te presentamos un listado de estos retos perligrosos:

1. La Chona – “La Chona Challenge”, la versión mexicana del “Kiki Challenge”, hablando sobre los peligros del reto viraly las normas que se están infringiendo al hacerlo. Aunque la tendencia del desafío viral inició entre jóvenes estadounidenses, la comunidad hispana no se quedó atrás e inventaron una versión con la canción de “La Chona”, interpretada por Los Tucanes de Tijuana.

2. In My Feelings – Los jóvenes están perdiendo la cabeza con la canción de Drake “In my feelings” y literalmente están saltando desde autos en movimiento para cumplir un reto viral.

LEE: Madre alerta a otras sobre nuevo “reto de desodorante” entre jóvenes

3. Tide Challenge – En las imágenes que corren en las redes se ven a jóvenes morder la bolsita de detergente, tragar el producto y luego lo escupen. De acuerdo con CNN, los paquetes pueden causar vómitos, quemaduras en la garganta, lesiones oculares, entre otros problemas. Expertos de la salud dijeron que las consecuencias de ingerir estos productos pueden ser nefastas.

4. Hot Water – Este reto consiste en dos opciones, la primera aventarle agua caliente a un amigo o a ti mismo. La segunda es beber el agua hirviendo con un popote. Los videos aparecen principalmente en YouTube y aunque es obvio por qué no lo deben hacer, cada vez son más los jóvenes que se están uniendo.

5. Hot Coil – El reto de la bobina caliente, consiste en someter tu cuerpo al contacto directo con el acero de la estufa al rojo vivo del calor, hirviendo, con el fin de obtener vistas, likes y comentarios en internet.

LEE: Kylie Jenner pide a sus fans que no se sumen al reto de hincharse los labios

6. Ballena Azul – #BlueWhaleChallenge comenzó con el grupo denominado “VKontakte” de Rusia y exhorta a los jóvenes a realizar 50 retos en 50 días. Sus actividades las tienen que mostrar con fotos y videos. Desde el 2015, se han registrado varias muertes. Entre los retos incluyen autolesionarse, ver películas de terror y levantarse a horas fuera de lo común, pero van subiendo de nivel y, en el último día, los participantes deben quitarse la vida.

7. Inhalar condones – El reto se dio hace varios años y con las redes sociales vuelve a tomar auge. El mismo consta en que la persona abre un paquete de un condón, se lo coloca en la nariz y lo inhala para sacarlo por la garganta.

8. Sal y hielo – Para superar el peligroso reto los jóvenes colocan la sal y el hielo sobre alguna parte de su cuerpo y se trata de aguantar el dolor el mayor tiempo posible mientras su piel se quema. Y eso no es todo, el objetivo de esto es compartir después las imágenes de la quemadura en las redes sociales.