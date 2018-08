VIDEO: “La Roca” hace llorar a su doble con increíble regalo

(NOTICIAS YA).- El actor Dwayne Johnson, conocido por el apodo “La Roca” que obtuvo en sus días como luchador, hizo llorar a su doble de acción con un regalo muy especial este lunes.

De acuerdo con Newsweek, para sorprender a Tanoai Reed, quien además es su primo, Johnson fingió que estaba filmando un segmento detrás de cámaras en el que estaría acompañado de Reed.

Ambos comenzaron platicando sobre la cinta “The Scorpion King”, la primera en la que trabajaron juntos. Sin embargo, el posible aspirante a la presidencia cambió el tono de la conversación y se tornó sentimental al hablar sobre su mancuerna con Reed.

“Has sido un increíble socio y hermano para mí. Ha sido un honor y lo digo desde el fondo de mi corazón. Te amo, te agradezco y disfruta tu nueva camioneta”, dijo el protagonista de “Skyscraper”.

Johnson cambia ligeramente de posición para revelar una inmensa camioneta negra detrás de él, decorada con un gran moño rojo. Reed se queda atónito y abraza apasionadamente a su primo.

Junto al video que compartió, el actor explicó que Reed ha sufrido fracturas y otras lesiones en huesos, tendones y ligamentos a lo largo de los años en que ha fungido como su doble de acción. Cabe destacar que al momento que fue tomado el video, Reed combatía una lesión.

“Ha sido todo un guerrero dominante y ha logrado varios premios como ‘Doble del año’. Todo lo ha hecho con una meta en la mente: entregar la mejor película posible al mundo”, expresó.

“Tanoai no solo representa a mi familia y a mi carrera con un compromiso y pasión incansables, también representa a una comunidad de dobles de acción de Hollywood que realmente es la columna vertebral de nuestro negocio. Te amo y gracias por la sangre, el sudor, las lágrimas y los años”, finaliza el mensaje de Johnson.

El video se volvió viral después de que el actor lo compartiera en sus redes sociales, y sus fanáticos elogiaron su generosidad en los comentarios de la publicación.

Dwayne Johnson saltó a la fama como luchador, tras lo cual se estableció en Hollywood como actor y productor. Sus créditos incluyen cintas de comedia y acción como “Baywatch”, “Jumanji: Welcome To The Jungle”, “Central Intelligence”, la saga de “Rápido y Furioso” y “San Andreas”.

En 2017, el altruista actor fue nombrado por la revista Forbes como el segundo actor mejor pagado de Hollywood, con 65 millones de dólares recaudados el año pasado.