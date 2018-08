Política mexicana cree que matrimonio gay acabará con la humanidad

(NOTICIAS YA).- Una diputada electa en México ha desatado la polémica tras sus homofóbicas declaraciones en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo.

De acuerdo con Tribuna de Querétaro, Concepción Herrera Martínez, aseguró que trabajará en pro de la “familia natural” y consideró que las uniones entre parejas del mismo sexo son un “control de natalidad” que podría resultar en la extinción de la humanidad.

La también presidenta del Partido Querétaro Independiente dijo que el aumento en este tipo de enlaces responde a intereses de “grupos de poder” que además promueven el uso de drogas.

“(Los bebés con padres drogadictos) nacen enfermos, literal, desnutridos, con problemas de síndrome de Down; están pidiendo coca. Lloran y dicen: ‘¡coca!, ¡heroína!’. ¿Cómo le haces para ese control de la natalidad?”, expresó. “Las enfermedades del siglo XXI están verdaderamente de atar”.

“Si yo tengo relaciones con una chava no es malo, a lo mejor conozco un orgasmo, pero lo malo es que pongamos esa situación al alcance de todos, porque si no nos sabemos comunicar, y luego nos ponen drogas, sexo, pues todo el mundo se casa, pero el principal objetivo de casarte es la familia”, añadió la política, reiterando su apoyo exclusivamente a la familia “tradicional”.

“Tú ejerces tu sexualidad como te plazca. Donde no estoy de acuerdo, porque estaría en contra de su propia naturaleza, es el tema de la familia y el tema de la procreación o tu descendencia; es tu descendencia la que está en riesgo”, aseguró.

Herrera Martínez criticó que 187 países aprueben el matrimonio entre las personas del mismo sexo y considera que esto no debe ser porque el término proviene de “matriz”. “Allí estoy en contra, o quiten esa palabra del código civil”, dijo.

La diputada electa finalizó diciendo que “la familia y el Estado no pueden estar separados”.

Días después, Herrera Martínez aseguró al mismo medio que sus declaraciones fueron tergiversadas. “No tiene nada que ver la interpretación o el contexto que le dieron… lo sacan de contexto mi comentario; en ese momento en la mesa fue un tema prácticamente biológico”, aseguró en una conferencia de prensa con medios de comunicación.

Añadió que la entrevista inicial fue simplemente “una mesa de café” y que sus declaraciones se malinterpretaron. También considera que el reportero incurrió en una falta de ética al publicar su opinión.

“Me parece no ético. Si ustedes me hacen una entrevista, ustedes son periodistas, tienen una agenda, tienen los temas. Si sacan de contexto eso, lo cambian, terminamos platicando a lo mejor de la comida chatarra y ustedes lo utilizan como nota me parece una falta de ética”, consideró.

*Con información de Tribuna de Querétaro