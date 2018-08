De vuelta a clases: Eventos en Tampa para adquirir útiles gratis

(NOTICIAS YA).- El regreso a clases ya está a menos de una semana de comenzar. Sabemos lo difícil que es es regresar a la rutina escolar, por eso aquí te traemos una lista de fechas y y lugares a donde podrás ir para darle a tus hijos exámenes médicos gratis y poder comprar úutiles escolares a muy bajos precios o incluso obtenerlos sin costo.

No necesitas pagar entrada para asistir a estos eventos.

En el condado Hillsborough:

4 de agosto:

Back to School Bash 2018: Será en el Raymond James Stadium, ubicado en 4201 N Dale Highway, Tampa. Todos los estudiantes de escuelas públicas del condado Hillsborough pueden ir para tener diferentes exámenes médicos gratis, como de la vista e inminuzaciones. También habrá comida, música y municiones y útiles escolares.

11th Annual Back to School Fair: Puedes ir a al centro comercial Westshore Plaza Mall en Tampa desde las 10:00a.m. hasta la 1:00p.m. Los primeros 500 estudiantes que lleguen recibirán mochilas escolares gratis. La admisión también será gratis, habrá entretenimento, música, comida y más.

MacDill AFB Back to School Resource and Information Fair: Se realizará en Hangar 1 MacDill Air Force Base. La admisión es gratis, pero este evento es para familiares de militares. También habrá comida, útiles escolares y un grupo médico para que niños se realizen exámenes.

Tampa Bay Youth Sports Expo: Será en The Skills Center, ubicado en 300 E Sligh Avenue, Building G, Tampa desde las 10:00 a.m. hasta las 3:00 p.m. Habrá actividades deportivas para niños de 5 a 15 años. Habrá rifas para adquirir mochilas escolares, entretenimiento, música y comida. La entrada es gratis pero las familias tendrán que registrarse primero.

16 de agosto:

Back to School in a Cinch Cooking Demo with Abifail Doughherty: Será en el Sprouts Farmers Market, en 1523 S Dale Mabry Highway, Tampa. La nutricionista y experta en comida saludable, Abigail Dougherty demostrará recetas fáciles de hacer, deliciosas y saludables para los niños. Habrá comida, entretenimiento y más.

En el Condado Pasco:

10 y 11 de agosto

Back to School Swap: En la librería de New Port Richey. Podrás donar y comprar ropa usada, zapatos y accesorios. El 10 de agosto será desde las 12:00 p.m. hasta las 4:00 p.m. y el 11 de agosto de las 10:30 a.m. hasta las 12:30 p.m.

12 de agosto

Back to School Celebration: Será de 9:00 a.m hasta las 4:00 p.m. en salón Gentlemen’s Quarters en 38435 5th Avenue, Zephyrhills. Los estudiantes podrán tener cortes de cabello gratis, mochilas escolares y útiles. También habrá rifas y juegos para la familia.

En el condado Pinellas:

Agosto 4

18th Annual Back-to-School Children’s Health and Safety Fair: Desde las 9:00 a.m. a las 12:00 p.m. Será en la capilla Prince of Peace Lutheran Church, ubicada en 455 Missouri Avenue, Largo. Habrá útiles ecolares gratis, comida, entretenimiento y rifas.

Desde las 9:00 a.m. a las 12:00 p.m. Será en la capilla Prince of Peace Lutheran Church, ubicada en 455 Missouri Avenue, Largo. Habrá útiles ecolares gratis, comida, entretenimiento y rifas. Back to School Family Fun Day: Desde las 10:00 a.m. hasta la 1:00 p.m en el St. Petersburg College. Habrá rifas de mochilas escolares, comida y entretenimiento.

11 de agosto

Clases de cocina gratis: Aprende a crear “snacks” y comida para la lonchera de tus hijos. Será en Nature’s Food Patch Market & Café, en 1225 Cleveland Street, Clearwater. La admisión es gratis.

En el condado Polk:

4 de agosto