FEMA alerta sobre carta de ayuda fraudulenta

(NOTICIAS YA).- La Agencia de Manejo de Emergencia Federal (FEMA por sus siglas en inglés) alertó sobre una carta de ayuda fraudulenta.

Un caso reciente le ocurrió a una familia de Texas, donde recibió una carta con el logo de FEMA, asegurando que la familia cualficó para una ayuda de una gran suma de dinero.

Para recibir el dinero, tenían que colocar varios miles de dólares en efectivo en un sobre y dejarlo en el buzón. Luego Fema lo recogería y entonces la familia recibiría la ayuda.

LEE: Roban identidad a familia para reclamar beneficios de FEMA

En la carta también los estafadores pedían que la familia proporcionara toda la información que le habían dado a FEMA y que incluyeran los impuestos estatales y municipales al monto que se les estaba pidiendo.

Otra estafa que se ha dado es que los sospechosos contactan a sobrevivientes que no se han registrado con FEMA o la Administración de Pequeños Negocios e intentar extraer dinero o información. Cuando esto sucede, es una buena apuesta que los datos personales de alguien se hayan visto comprometidos.

LEE: FEMA extiende otra vez el programa de asistencia de vivienda temporal

FEMA aclaró que ellos ni la Administración de Pequeños negocios nunca cobran ningún monto por servicios, inspecciones de viviendas, subvenciones, solicitudes de préstamos por desastre o cualquier otra cosa. Agregaron que las subvenciones federales no están sujetas a impuestos por ninguna autoridad.

La Agencia recomendó que si sospecha de alguna carta o acercamiento de un supuesto agente de FEMA no brinde información personal hasta confirmar los datos del agente o la carta recibida.

LEE: Si tienes daños por las inundaciones, así puedes pedir ayuda de FEMA

Agregaron que los agentes de FEMA están visiblemente identificados y la persona que es contactada puede pedir que el oficial le muestre sus datos.

Si cree que su información ha sido tomada de manera inapropiada se puede comunicar con FEMA al 1-800-621-3362 or 800-462-7585 for TTY users. Applicants who use VRS or 711 can call 800-621-3362.

También se puede hacer una querella en línea en el portal del Department of Homeland Security Inspector General http://www.oig.dhs.gov o la puede enviar por correo a: Department of Homeland Security; 245 Murray Drive SW; Washington DC 20528-0305.

Se recomienda que siempre se esté pendiente a las cuentas para verificar que no haya un mal movimiento.

VIDEO RELACIONADO: