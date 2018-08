Hillary Clinton y Steven Spielberg producirán serie de TV

(NOTICIAS YA).- Hillary Clinton se unirá al prestigiado cineasta Steven Spielberg para llevar a la pantalla chica el libro “The Woman’s Hour: The Great Fight to Win the Vote” de Elaine Weiss.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, la excandidata presidencial hará su debut como productora ejecutiva con este proyecto de Amblin Television, empresa de Spielberg.

El libro fue publicado en marzo y habla sobre las activistas que trabajaron por décadas para lograr el derecho al voto para las mujeres.

La compañía busca adaptar el material ya sea como película para televisión o miniserie y venderlo a una emisora de cable como HBO o Showtime, o bien a una plataforma de streaming como Netflix.

Aunque el o la guionista del proyecto no ha sido elegida, junto a la exsecretaria de Estado se encontrarán Darryl Frank y Justin Falvey como coproductores ejecutivos, además de la autora del libro.

LEE: Revista aconseja a Clinton que se vaya a tejer, y la internet explota

“En el corazón de la democracia está la urna electoral, y el inolvidable libro de Elaine Weiss cuenta la historia de aquellas líderes quienes, ante la oposición económica, racial y política, pelearon por y ganaron el derecho de las mujeres americanas a votar”, indicó Clinton.

“Desenvolviéndose a lo largo de seis semanas en el verano de 1920, ‘The Woman’s Hour’ es un drama adictivo y una inspiración para cualquiera, joven o viejo, masculino o femenino, en estos tiempos riesgosos. Tantas cosas pudieron haber salido mal, pero estas mujeres americanas no aceptaron un ‘no’ como respuesta. Su triunfo es el legado que debemos cuidar e imitar”, finalizó la ex primera dama.

Mientras escribía el libro, la autora se percató de las similitudes de su historia con la elección presidencial de 2016 entre Clinton y Donald Trump, por lo que se fijó como meta hacer llegar su obra a la candidata.

LEE: La obsesión de Donald Trump con Hillary Clinton

Cuando este llegó a Clinton, la exsecretaria de Estado presuntamente quedó encantada con las problemáticas que el libro presentaba y se propuso llevarlo a la televisión y crear buenos papeles para mujeres en el proceso. Hillary habló con su abogado, quien organizó una reunión entre ella, Weiss y Spielberg.

Se cree que la ex primera dama ayudará en la búsqueda de un guionista para la emisión, además de colaborar en la escritura de la serie y podrá intervenir en la elección del director y elenco.

Clinton, quien aparecerá en la quinta temporada de Madam Secretary, emisión de CBS, no es la única política con proyectos en la pantalla chica.

LEE: Barack y Michelle Obama estarán frente y detrás de cámaras de Netflix

Barack y Michelle Obama firmaron recientemente un contrato para producir contenido para Netflix, mientras que su esposo, el expresidente Bill Clinton, adaptará su libro coescrito con James Patterson, “The President Is Missing” para la emisora Showtime.