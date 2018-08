Joven viola a mujer de 70 años y mata a una joven a los 5 días

(NOTICIAS YA).- Un hombre ha conmocionado a los habitantes de Argentina pues violó a una anciana y pocos días después mató a una joven, autoridades de Buenos Aires investigaron hasta llegar a la captura del sospechoso.

Luca Martín Alaimo, de 18 años, violó a una señora de 70 años y posteriormente cometió el homicidio de otra persona.

Declaraciones dadas a conocer por BíoBío afirman que la anciana dijo que abrió «la puerta del fondo para sacar a los dos gatos que tengo. Y con dos cuchillos el joven me hizo a un lado, me tiró al piso, me vendó los ojos y me ató los brazos, me llevó a la habitación, me violó analmente, me obligó a hacerle sexo oral. Todo eso bajo tortura. Me susurraba disfrutá, vieja».

FOTO: Víctima de homicidio juega videojuegos en su propio funeral

Pero no solo eso, le robó 500 pesos argentinos a la anciana, la golpeó y posteriormente cometió los vejámenes en su contra.

El joven fue fácilmente identificado ya que era conocido en la zona y tenía fama de ser ladrón, pues no era la primera vez que se metía a las casas del barrio a robar.

En el barrio porteño de Glew, Luca entró a robar, pero ingresó a la casa de una familia de Policías, el jefe de hogar era el policía Serafín Ramírez y su hija una Almirante de Seguridad Nacional quien estaba junto a su novio.

VIDEO: Sospechoso de doble homicidio en Nuevo México abatido en Colorado

El policía quiso defenderse pero estaba desarmado y Luca tenía una 9 milímetros, al escuchar la trifulca, la hija junto a su novio llegaron con armas, por lo que el sospechoso disparó directo a la cabeza de la joven, además hirió en la pierna al novio de la chica, todo ante la mirada atónita del policía.

La Almirante de Seguridad en Argentina murió al instante.

Aunque el homicida intentó huir no pudo, pues fue identificado por la familia de la anciana a quien había violado días atrás.

VIDEO: No disputa homicidio voluntario tras atropellar a novia

Luca enfrenta los delitos de robo agravado por uso de arma de fuego, lesiones y abuso sexual, además de homicidio, robo y las lesiones contra Tamara y su novio policía, identificado como Mariano Albornoz.

Video relacionado

En el siguiente video relacionado se muestra cómo la adicción a un video juego dejó una tragedia pues un niño mató a su hermana.