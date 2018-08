Jugadores de Fortnite hacen a niño que mande tarjetas de crédito de mamá

(NOTICIAS YA).- Un niño de Minnesota de 8 años llamado Charlie Pearson fue víctima de un engaño mientras estaba utlizando el famoso juego “Fortnite”, en donde los usuarios pueden chatear en línea con otros videojugadores.

La madre, llamada Krista Kneeland-Pearson comentó que el juego empezó a ser un problema para su hijo cuando intencionalmente comenzó a gastar dinero para comprar más “V-bucks”, una moneda del videojuego que le da más trajes y movimientos a los jugadores.

“Él comenzó a gastar mucho dinero sin siquiera darse cuenta de que lo estaba haciendo”, dijo la madre a NBC.

Charlie intercambió su información personal con otros jugadores, incluyendo su númuero telefónico, por lo que las conversaciones por la plataforma digital del videojuego pasaron a mensajes te texto e incluso llamadas, reportó el Daily Mail.

“Recuerda, no le digas nada, ella se va a molestar. ¿Está bien?”, decía uno de los mensajes de texto enviados a Charlie.

Esta persona cuya identidad no fue revelada, le pidió al niño el número de la tarjeta de crédito de su madre y su licencia de conducir. Le dijo a Charlie que mantuviera este “favor” en privado.

El pequeño Charlie se volvió tan adicto a Fortnite que la madre le limitó el acceso a la pantalla de la televisión, pero se empezó a preocupar más cuando encontró la puerta de su cuarto asegurada con las luces prendidas a mitad de la noche.

“Cuando vi andentro de su cuarto que mi cartera estaba en el piso, en realidad dos carteras estaban en el suelo”, dijo Kneeland-Pearson a NBC. Luego de eso, revisó el celular de su hijo y descubrió que había fotos en la memoria de varias tarjetas bancarias y de su licencia para conducir.

Siguió revisando y encontró muchos mensajes del videojugador y varias llamadas de Carolina del Norte. NBC mostró fotos del celular del niño, en donde las llamadas eran entre las 12:45 a.m. y 1:00a.m., duraron 9 minutos en total.

Charlie dijo que el se sintió “presionado” por compartir la información personal de su madre.

“Yo en realidad no quería hacerlo”. Ellos me seguían diciendo que lo hiciera y luego yo no quería que ellos se molestaran conmigo, entonces lo hice”, dijo el niño.

La madre comentó que los estafadores estaban pidiendo la tarjeta Visa y que así ellos le podían comprar más “V-bucks” a Charlie.

Preocupada, la madre hizo un reporte policial, pero lamentablemente estos casos son muy dificiles de procesar. Ya que los estafadores jamás utilizaron las tarjetas.

“Tienes que educar a tus hijos y hacerles saber que no debierían dar información personal en Internet”,dijeron oficiales.

Ahora Charlie aprendió su lección, prometió no hacerlo otra vez y dejará de jugar Fortnite por un tiempo.

