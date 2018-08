Retiran leche de almendra ‘Almond Breeze’ por contener leche de vaca

(NOTICIAS YA).-La compañía Blue Diamond Growers está retirando voluntariamente más de 145 mil cajas de leche de almendras debido a que el producto puede contener leche, un alérgeno que no figura en la etiqueta.

“Las personas que tienen alergia o una sensibilidad severa a la leche corren el riesgo de una reacción alérgica grave o que pone en peligro la vida si consumen estos productos”, se lee en el comunicado oficial de la compañía.

El producto retirado es la leche almendra Vanilla Almond Breeze de medio galón con una fecha de caducidad del 2 de septiembre de 2018 y el código UPC 41570 05621

Aproximadamente 145,254 cajas de cartón del producto afectado se enviaron a minoristas y mayoristas en 28 estados, incluidos: AL, AR, CT, FL, GA, IA, IL, IN, KY, LA, MD, ME, MI, MN, MO, MS, NC, NE, NJ, NY, OH, OK, PA, SC, TN, TX, VA y WI.

HP Hood LLC, la compañía láctea estadounidense, dijo que una persona había sido informada como que tenía una reacción alérgica, pero el tratamiento médico no fue necesario, según información de CNN.

De acuerdo a Blue Diamond, las unidades retiradas del mercado representan menos del 0.8% de los contenedores de medio galón de leche de almendra enviada por HP Hood en los últimos doce meses.

Los consumidores que compraron el producto pueden devolverlo en el lugar de compra para obtener un reembolso o cambio completo.

La compañía ofrece también un formulario donde se podrá confirmar si los consumidores han comprado la leche incluida en el retiro y recibir un cupón de reemplazo.

Puedes encontrar el formulario en este enlace:

https://h6.consumercare.net/scripts/prerec.wsc/ps?F2=BLUEDIAMWEB&cs=kald