VIDEO: Policía golpea brutalmente a mujer desnuda en un hospital

(NOTICIAS YA).- Un policía de Detroit ha sido suspendido de su puesto y está bajo investigación tras la difusión de un video en que se le ve golpeando en repetidas ocasiones a una mujer desnuda, quien aparentemente sufría una crisis emocional dentro de un hospital.

El jefe de la Policía de Detroit, James Craig, ofreció una conferencia de prensa para informar que el oficial, un veterano de 18 años en la corporación que no ha sido identificado, fue suspendido luego de que llegaran las inquietantes imágenes a su poder.

El incidente se registró el miércoles en una sala del Detroit Receiving Hospital, incluso dejando a la víctima con algunas lesiones leves.

La noche de ese mismo día, el perturbador video fue entregado al Departamento de Policía de Detroit e inmediatamente se suspendió al agente para iniciar con la investigación, según informaron las autoridades este jueves.

“Es muy perturbador”, dijo Craig. “Sin embargo, quiero recordar a todos que hemos iniciado y comenzado una investigación criminal, pero el oficial tiene derecho al debido proceso”, destacó el jefe.

En la escena se ve que la mujer está completamente desnuda, mientras intenta lidiar con la policía y los guardias de seguridad en el hospital. El oficial de policía, cuyo nombre no fue revelado, es visto golpeándola repetidamente con los puños en la cabeza y el cuerpo.

El video fue filmado por un testigo y luego transmitido por el canal local WJBK-TV, afiliado a Fox. Fue alrededor de las 8:30 p.m. que el video fue entregado a la policía.

“Ella amenazaba, apretaba los puños. Ella escupió a varios de los empleados del hospital. Además de eso, un miembro del personal de seguridad fue mordido dos veces y resultó herido”, fue lo que dijo Craig sobre la actitud de la mujer.

El jefe policiaco detalló que los agentes se involucraron con la víctima cuando respondieron al reporte sobre un acto lascivo alrededor de las 6:45 p.m. Cuando los agentes encontraron a la mujer, ella estaba desnuda y sola.

La mujer estaba tranquila, no estaba para nada agitada. El oficial suspendido pensó que sin duda estaba atravesando alguna crisis mental.

Sin esposarla, los oficiales la convencieron de cubrirse con una bata y la llevaron al hospital, fue ahí en donde su actitud cambió por completo.

“En algún momento, trató de morder al oficial que usó la fuerza”, dijo Craig. “Entonces, cuando estaba tratando de calmarla, en algún momento, el oficial comenzó a golpearla porque ella no respondía, no obedecía”, agregó.

Hay un momento en el video en que la mujer le da la espalda al oficial y este aún sigue golpeándola, para el jefe policiaco eso es preocupante.

“En este punto, no puedo decirte por qué el oficial no optó por usar una Taser, por qué no esperó la copia de seguridad”, dijo Craig, según detalla ABC News.