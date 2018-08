VIDEO: Policía mata a hombre con síndrome de Down por arma de juguete

(NOTICIAS YA).- Un hombre de 20 años con síndrome de Down portaba una pistola de juguete cuando la policía sueca lo mató de un disparo en Estocolmo este jueves, según el afiliado de CNN, Expressen.

Eric Torell fue diagnosticado con autismo y síndrome de Down y no puede comunicarse verbalmente, le dijo su madre a Expressen.

La familia de Torell denunció su desaparición después de que el joven huyera de su hogar, algo que solía hacer. Tenía una pistola de plástico con él, la cual le habían regalado y que “se parecía un poco a una metralleta”, dijo su madre, Katarina Söderberg.

LEE: Niño autista causa terror con una pistola de juguete en Cocoa

La madrugada del jueves, la policía recibió informes de una persona con una pistola en el distrito de Vasastan. Después de llegar a la escena, le gritaron a Torell que “dejara su arma y se tumbara en el suelo”, le dijo un testigo a Expressen.

Se cree que los policías dispararon contra Torell, según Expressen. El joven fue llevado al hospital, pero no pudo ser salvado.

LEE: Hombre provoca temor en iglesia de Las Cruces con pistola de juguete

Cuando Söderberg fue notificada de la muerte de su hijo, ella dijo: “tiene que haber una confusión”.

Ella estaba “totalmente, totalmente devastada”, dijo a los periodistas en su casa, mientras les mostraba fotos de Torell. “No puedo creer que sea cierto, todavía no puedo creer que sea cierto”.

LEE: Suspenden a niña de 5 años por jugar con rama que parecía pistola

La madre y su hermana mayor, Elsa, estaban casi paralizadas por las noticias, dijo Söderberg. ¿Por qué, preguntó ella, tenían los policías que disparar? “¿Y por qué tenía que ser un disparo fatal, en lugar de uno en la pierna?”

“Incluso si cometió un error, incluso si salió con una pistola, una pistola de juguete, ¿tienen que matarlo a tiros por eso? (El día) estaba claro”, dijo su madre.

“Se puede ver a un kilómetro de distancia que tiene síndrome de Down. No puedes no verlo”, dijo. “¿Un ‘hombre amenazante’? Es como un niño de 3 años”.

La Oficina del Fiscal está investigando una posible mala conducta policial, informó Expressen.

*Con información de CNN