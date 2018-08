66 baleados y 12 muertos en un fin de semana en Chicago

(NOTICIAS YA).-La policía de Chicago dio a conocer este lunes en la mañana, en una conferencia de prensa, que 66 personas fueron baleadas y que, de ellas, 12 fallecieron, todo entre la tarde del viernes, a las 6 pm, y el fin del domingo, a las 11:59.

Eddie T. Johnson, superintendente de la policía de Chicago, dijo que “no era un secreto que habían tenido un fin de semana inaceptablemente violento”.

LEE: 2 tiroteos en menos de una hora dejan a 1 muerto y 1 herido en San Diego

En las tres horas comenzando a la 1:30 del domingo, según los reportes, 30 personas habían sido baleadas y dos habían fallecido, en 10 incidentes distintos. En total, durante el fin de semana hubieron 33 tiroteos. Catorce jóvenes fueron baleados, y un niño de 11 años y uno de 13 fallecieron.

“La ciudad de Chicago experimentó una noche violenta”, dijo Fred Waller, jefe de la patrulla, el pasado domingo por la tarde. “Algunas de estas incidencias fueron planeadas y tuvieron que ver con conflictos entre pandillas de la zona”.

En al menos un incidente, los agresores abrieron fuego a personas en medio de la calle, en una fiesta, dijo Waller.

Johnson dijo que el problema surgió a raíz de pequeños grupos de personas que, en su mayoría, tienen historial delictivo relacionado a las armas.

“Este no es un problema generalizado entre los ciudadanos. Este es un pequeño grupo de individuos que creen que pueden jugar bajo sus propias reglas porque continúan recibiendo manotazos de castigo cuando los arrestamos”, dijo Johnson.

“Estoy harto de ello. Todos en esta ciudad deben estar hartos de ello”, agregó.

Johnson agregó que 46 personas fueron arrestadas este fin de semana por cargos asociados a las armas, y 60 armas fueron decomisadas como resultado de varias investigaciones. Sin embargo, dijo que no ha habido arrestos relacionados con la violencia de este fin de semana.

Expertos dicen que el crimen suele elevarse durante los meses más calurosos del verano, pero el alcalde de Chicago, Rahm Emanuel, descartó esto.

LEE: Captan en video tiroteo en Washington D.C. donde murió niña de 10 años

“Puedes hablar del clima, pero el clima no jala el gatillo”, dijo. “Puedes hablar de los empleos y esto cuenta, pero en partes de la ciudad donde no hay empleos, la gente no jaló el gatillo”.

“Hay valores. Hay muchas armas en las calles, muchas personas con historial criminal en las calles, y hay una escasez de valores sobre lo que es bueno y lo que es malo”, agregó.

Entre los heridos que reportaron su edad, el mayor tiene 62 años y el menor tiene 11, según reportes de la policía.

Antes de este domingo particularmente violento, hubieron 6 tiroteos, ninguno de ellos fatales, el viernes, y 15 fatales el sábado. El domingo, los tiroteos ocurrieron entre la media noche y las 2 de la tarde.

Chicago lucha contra la delincuencia con armas y elevados índices de asesinatos en los últimos años. Waller dijo que los tiroteos han disminuido en un 30% y que los asesinatos lo han hecho en 25%.

VIDEO: 1 niño muerto y 2 en condición crítica tras tiroteo en Colorado

En junio fueron 15 meses seguidos con menor cantidad de tiroteos y asesinatos. Sin embargo, el 25 de junio al menos 21 personas fueron baleadas y 2 murieron.

Johnson dijo que aunque los índices delictivos han bajado, el alto nivel de violencia de este fin de semana demuestra que aún hay mucho por hacer.

*Con información de CNN*