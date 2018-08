Indocumentado recibe 127 mil dólares por accidente laboral

(NOTICIAS YA).- Un hombre de origen mexicano tuvo un accidente laboral en Idaho y al no tener un estatus legal para estar dentro de Estados Unidos y no tener un seguro médico que le cubriera gastos, demandó a la empresa. Este pasado viernes se conoció que el juez falló a favor de las peticiones del obrero.

El Tribunal Supremo de Idaho confirmó que independientemente si la persona tiene documentos legales o no dentro de Estados Unidos y es lesionado dentro de su trabajo, tiene derecho de reclamar incapacidad y compensación laboral.

Elfego Márquez, demandó a la empresa de pintura Treasure Valley en 2015, y en primera instancia se le habían negado todos los beneficios por ser parte de un grupo que no aplicaba a nada, es decir de indocumentados.

Pese a lo antes conocido la máxima corte de Idaho decidió dejar de lado cada detalle migratorio pues lo que se pedía esta vez era ayudar a retribuir los daños ocasionados, llegando a la suma de 127 mil dólares.

El documento con toda la narrativa de lo que ocurrió quedó plasmado en un documento dado a conocer a los medios de comunicación por medio de la página de transparencia de Idaho, donde se muestra que el jefe tenía conocimiento de que la persona no tenía documentos y de los riesgos que el trabajo de el requería y aún así no les brindaba seguro médico que era obligatorio bajo este rubro: https://www.isc.idaho.gov/opinions/45415.pdf

Las leyes de Idaho dicen que las personas que no poseen documentos no pueden ser descalificadas para las coberturas en las que los seres humanos tienen derecho y aunque cada caso es diferente existen beneficios que algunos no saben o por miedo callan, afortunadamente este no fue el caso se señala en Mundo Hispánico.

Fallo a favor

87mil 527 dólares fueron pagados por las facturas médicas de Márquez, 30 mil 986 por incapacidad temporal total y 8 mil 488 dólares por beneficios de incapacidad parcial permanente, dictaminó el Tribunal Supremo que se le pagara al ciudadano mexicano.

¿Cuándo llegó el ciudadano mexicano a EE.UU.?

Con título universitario y certificación de ser maestro de una escuela primaria en México, Elfego Márquez llegó en el año 2000 ilegalmente a Estados Unidos pues pese a su preparació no existían muchas oportunidades de superarse.

En 2010 Márquez sufrió el accidente que le llevó a múltiples cirugías en la muñeca derecha, el brazo y el hombro, señalan los documentos de la Corte de Idaho.

