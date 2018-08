Masacre en Juárez: 8 arrestos tras el asesinato de 11 jóvenes  

(NOTICIAS YA).- Autoridades en Ciudad Juárez dan a conocer el arresto de varias personas en relación al asesinato de 11 jóvenes que se encontraban en el interior de una vivienda a espaldas del cerezo.

Los detenidos quienes al parecer son del grupo delictivo, “Los Aztecas”, fueron identificados como René H. C. alias el “Rene”, Karina Rubí P. V., Rosa Evelyn V. A., Daniel Q. C., Leslie Yeraldin B. C., Diego Armando J. R., Irving Abdul L. M. y Martín Alberto F. G.

Según Netnoticias, el multihomicidio fue consecuencia de una venganza según la confesión de varios detenidos por narcomenudeo. Todo comenzó con la muerte de Jonathan René Hernández Pérez alias “El Titis”. Supuestamente el líder de la banda “Artistas Asesinos” ordenó la muerte de “El Titis” quien era hijo de uno de sus “socios”, todo por el robo y la venta de cristal y heroína al mayoreo. El cuerpo del menor se encontró desmembrado el pasado 28 de mayo en la colonia Manuel Gómez Morín.

Para esto, el padre de “El Titis”, Rene H. C. tuvo conocimiento que algunos de los presuntos responsables de la muerte de su hijo celebrarían una fiesta en el citado domicilio y que varios de estos pertenecían a las pandillas antagónicas conocidas como “Mexicles” y “Artistas Asesinos”. Entre los jóvenes presentes estaba la novia de “El Titis”, Meibi Oyuki, , a quien supuestamente la acusan de ser una de las responsables de su asesinato.

Mientras tanto, personal de la fiscalía Zona Norte, ya identificó a cuatro de los 11 asesinados la tarde del viernes. Los primeros occisos fueron identificados como Miriam Janeth López Contreras, de 18 años, Cristian Iván Hernández Ontiveros, de 19 años, así como Carlos Iván Torres Sotelo, de 21 años, y Víctor Arturo Soto calderón, de 18 años.

En el caso de la mujer, desde ayer era buscada por amigos y familiares en redes sociales, destacando que al parecer era novia de uno de los cinco ejecutados en el mes de junio, al interior de una barbería en el centro de esta ciudad.

Noticia original:

El macabro hallazgo ocurrió en una residencia del fraccionamiento “Praderas de los Oasis”, al sur de Juárez. La vivienda era utilizada por un grupo criminal para fiestas, reuniones y ajustes de cuentas.

Fue ahí donde agentes policiacos encontraron los 11 cadáveres atados, amordazados y con huellas de tortura. Fueron ocho hombres y tres mujeres asesinados en un hecho que es catalogado como el de mayor numero de víctimas desde octubre del 2010.

Hasta el lugar de los hechos, empezaron a llegar familiares de personas con reporte de ausencia en espera de que las autoridades les informaran si alguna de las victimas podría ser su familiar.

“Vamos de mal en peor esta ciudad, de mal en peor, sigue de mal en peor, esperamos que se compongan las cosas que no haya tanta violencia”, Sabas Montejano, vecino del sector.

“El motivo por el que yo vine aquí es porque estamos agotando todas las posibilidades de donde el este, desapareció el día 31 el día martes desapareció aproximadamente como a las seis, siete de la tarde ya no supimos nada de él”, anónimo.

Personal de la Fiscalía del estado de Chihuahua, pide apoyo de la ciudadanía, para quien tenga cualquier información que permita identificar a las víctimas y a los responsables de esta masacre se comunique de forma anónima al teléfono de emergencias 911.