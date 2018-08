Ofrecen el trabajo perfecto en Italia: probar Nutella todo el día

(NOTICIAS YA).- Una empresa italiana está ofreciendo el trabajo perfecto para los amantes de Nutella y no requieres de experiencia para pasar todo el día probándola, de eso se trata el tentador empleo.

La empresa Ferrero, que fabrica los chocolates Nutella, Ferrero Rocher y otros dulces, está buscando 60 “jueces sensoriales” a los que se les pagará por probar sus productos.

No es la primera ocasión en que el fabricante italiano busca degustadores, pero si la primera en que no exige que tengan experiencia, según The Local, que informa noticias de Italia en inglés, detalla USA Today.

El anuncio de trabajo fue publicado por Openjobmetis para Soremartec Italia, que es la empresa de investigación y desarrollo de Ferrero.

El único detalle es que debes estar dispuesto y listo para mudarte a la sede de Ferrero en Alba, en la región noroeste de Piemonte, en Italia. Esa es el área famosa por sus trufas blancas, sin mencionar Barolos, Barbarescos y otros vinos finos.

Los 60 afortunados en ser seleccionados serán evaluados en un curso de capacitación de tres meses que comenzará en septiembre.

La capacitación está diseñada para agudizar los sentidos del gusto y el olfato de los reclutas. Además, aprenderán la terminología correcta para describir sus reacciones, informó The Local.

Una vez terminada la capacitación, Ferrero seleccionará a 40 reclutas para formar dos paneles de degustación.

A los finalistas se les ofrecerán puestos de tiempo parcial, lo cual les permitiría buscar otro trabajo de medio tiempo.

Ferrero está buscando consumidores promedio, es por ello que los interesados no requieren tener experiencia.

Sin embargo, hay algunos requisitos importantes como no tener alergias a los ingredientes de Nutella y estar familiarizados con el uso de computadoras.

¿Estas interesado? Puedes inscribirte enviando un correo a alba@openjob.it con el código de referencia ALB01 en la línea de asunto, de acuerdo con Travel + Leisure, que también publicó la oferta de empleo.

La demanda de Nutella es tan impresionante en todo el mundo, que incluso se han registrado algunos disturbios cuando es puesta a la venta con descuentos. Algunos se han registrado en Francia en enero pasado.

Y es tan popular entre los consumidores estadounidenses que Costco ofrece su propia versión de la deliciosa crema chocolate con avellana.