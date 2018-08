Un hombre fue arrestado por cometer acto sexual con un poni

(NOTICIAS YA).- Un hombre de 29 años del condado Rogers en Oklahoma fue arrestado luego de haber sido visto teniendo un acto sexual con un poni.

Las autoridades del condado Rogers recibieron varias llamadas por este incidente, de acuerdo con el alguacil Scott Walton.

Se trata de Tyler Joseph Schlosser, cuando un testigo vió que él estaba adentro de un corral para ponis. El testigo llamó enseguida a las autoridades y reportó haber visto a un hombre “completamente desnudo parado en el campo y teniendo sexo con un poni”, de acuerdo con el Tulsa World.

Los oficiales llegaron al lugar y arrestaron a Schlosser. Antes de que la policía llegara, dos otros testigos, una madre y su hijo también habían visto el acto y decidieron grabarlo. Schlosser descubrió que estaba siendo filmado y paró lo que estaba haciendo.

La mujer le dió el video a las autoridades y dijo que “pareciera que él estaba teniendo sexo con el animal”, de acuerdo con la delcaración del jurado.

El alguacil comunicó que Schlosser era un trabajador utilitario y que había culpado sus acciones a una medicina que estaba tomando. El alguacil agregó que afotunadamente, rara vez que se topaban con un caso como este.

“Esto estira la imaginación”, dijo el alguacil. “Ciertamente me solidarizo con los propietarios que tuvieron que presenciarlo. Eso literalmente puede causar unas cicatrices emocionales. La gente se ríe de eso y todo. Supongo que hay que lidiar con eso, pero tengo solidaridad con las pesonas que tuvieron que ver algo tan enfermizo”, dijo el alguacil.

Más detalles sobre que pudo haber estado drogado fueron dados por el padrastro de Schlosser, James Hester, quien le dijo al Newsweek:

“Bueno, lo único que podemos entender de esto es que alguien pudo haberlo drogado. Yo creo que alguien puso algo en la botella que tenía. Él se enfermó después de que trajo la botella y lo perdió por completo. Yo hablé con él y no sabe qué pasó. Él se está sintiendo mejor ahora. Tyler no es este tipo de chico. Él es un bueno niño cristiano. Él no es el tipo de personas que haría algo como eso”.

El alguacil Walton le dijo al Newsletter que Schlosser sí parecía que estaba bajo la influencia de alguna droga cuando lo arrestaron. Todavía están esperando los resultados y dijo que estaba la posibilidad de que él estuviese drogado.

Schlosser fue arrestado por exposición indecente y crímenes en contra de la naturaleza. Estuvo encarcelado en la prisión del condado Rogers pero fue liberado tras pagar la fianza de $50,000 dólares.

La bestialidad es ilegal en el estado de Oklahoma. Sin embargo, es legal en 10 estados del país: Ohio, Hawaii, Kentucky, Nevada, Nuevo México, Ohio, Texas, Vermont, West Virginia, Wyoming y el Distrito de Columbia.

