VIDEO: Oficial de policía salva a bebé de asfixiarse con nugget de pollo

(NOTICIAS YA).-Un oficial de policía de Florida es considerado un héroe después de salvar la vida de una niña que se estaba asfixiando con un nugget de pollo el pasado 21 de julio.

El sitio web Global News indicó que Ana Graham y su hija, Lucia Graham de 14 meses, se encontraban en un restaurant Chick-Fil-A cuando ocurrió el incidente.

Este viernes se dio a conocer el dramático video de la cámara de seguridad de Palm Beach Gardens, donde se puede ver a la Sra. Graham intentando salvar a su hija desesperadamente. Graham arrebata a su hija de la carriola tratando de hacerla expulsar la comida, pero no lo logra y grita pidiendo ayuda.

Su grito de auxilio llama atención de los transeúntes y los oficiales de la policía, Robert Ayala y Rafael Guadalupe, quienes intervinieron rápidamente para salvar a la niña.

“El oficial Ayala intervino, se la tendí. Se sentó y rápidamente comenzó a realizar lo que necesitaba para asegurarse de que estaba bien. Y me senté en el piso en pánico. Solo quería asegurarme de que estaba bien “, dijo Graham.

Ayala tomó la niña y la coloca boca abajo para darle palmadas en la espalda, pero cuando eso no funciona, golpea con más fuerza y ​​aparece el trozo de comida que estaba obstruyendo las vías respiratorias de Lucia.

Mira el acto heróico de estos oficiales:

“Ella me miró con los ojos muy abiertos. Intentó hacer algo con la boca: no podía toser, no podía hacer nada “, le dijo Graham a ABC Action News.