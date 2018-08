Video viral muestra a serpiente comiendo paloma en plena calle

(NOTICIAS YA).-Una serpiente nativa de climas tropicales fue vista comiendo una paloma en las calles de Londres, ante decenas de incrédulos y asustados transeúntes.

La serpiente pertenece a la especie boa constrictor, nativa de las américas, y hasta el momento se desconoce cómo llegó a las calles de la concurrida ciudad, aunque algunos sospechan que se trata de una mascota extraviada.

Las imágenes se hicieron virales pues muestran a la serpiente en el apogeo de su proceso de alimentación, con su boca completamente abierta y devorando por completo al ave que, presumiblemente, fue entregada al reptil muerta.

Dave Fawbert, residente de Londres, observó al animal en la banqueta y tomó una fotografía con su celular, la cual compartió en Twitter con la leyenda “solo una pitón devorándose una paloma en Leytonstone High Road #londonlife”.

No obstante, aunque muchos inicialmente confundieron a la especie con una pitón, se sabe que es una boa que no pertenece al hábitat de Londres.

La Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, RSPCA, acudió a la atención del reptil, el cual tomaron para llevarlo a un refugio animal en lo que logran localizar a los dueños o responsables de su cuidado.

Una vocera de la RSPCA es quien indicó que “un testigo encontró una paloma muerta y se la dio a la serpiente”.

Testigos estaban asustados ante la presencia de la serpiente, pues desconocían si representaba un peligro para ellos. Asimismo, estaban impresionados ante la escena.

Just a python eating a pigeon on Leytonstone High Road #londonlife pic.twitter.com/pFJDCAwVpG — Dave Fawbert (@DaveFawbert) August 4, 2018

Rachel Garland, de 29 años, tomó su cámara y captó un video del momento que recorrió redes sociales el fin de semana. “Fue genial, es muy raro que veas algo así” dijo Garland para BBC.

“No tenía miedo porque la serpiente se estaba moviendo muy despacio y estaba completamente envolviendo a la paloma. La serpiente solo intentaba comer y parecía no importarle mucho la presencia de todas las personas”, cuenta la londinense.

Cuenta que un testigo tomó a la serpiente de la cola y la puso en una caja. El reptil ni siquiera se desenvolvió ante este acto.

Rebecca Bedson, inspectora de la RSPCA quien además fuera a recoger al animal, comentó que le pareció impresionante y curioso ver a este reptil “en una situación tan peligrosa”. Es decir, quien corría mayores riesgos era, indudablemente, la serpiente.

“Podía haberle pasado algo, pudo haber sido atropellada o atacada por otro animal”, comenta.

Ante la sospecha de que se trata de una mascota, comentó que muchas personas desconocen “el compromiso que requiere cuidar de un animal así”, y esto resulta en cientos de reptiles abandonados anualmente.