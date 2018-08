Confunden vibrador con explosivo en aeropuerto de Berlín

(NOTICIAS YA).- Un presunto explosivo sembró el caos este martes en una terminal aérea de Alemania. Lo más impresionante es que no se trataba de un arma letal, sino de un juguete sexual.

De acuerdo con RT, empleados del aeropuerto Berlin Schönefeld se percataron de un objeto de aspecto sospechoso en una maleta documentada, pero poco después se enteraron que realmente se trataba de un simple vibrador.

Una terminal tuvo que ser cerrada y varios vuelos se retrasaron luego de que los encargados del equipaje alertaran a las fuerzas de seguridad respecto al extraño artefacto encontrado durante una revisión de rutina con rayos X a una de las maletas.

El pasajero con el “peligroso” cargamento relató la confusión en una publicación en redes sociales, donde describió que fue encontrado en el área de control migratorio y obligado a trasladarse a otra zona del recinto, acompañado de oficiales de seguridad.

“Cuando llegué, la terminal estaba siendo evacuada. Me acerqué a un oficial de policía y le dije que necesitaba revisar mi maleta. Me preguntó mi nombre y pidió mi pasaporte. Luego habló a través de su radio y varios policías armados me rodearon con armas automáticas”, narró.

El viajero, quien ha decidido permanecer en el anonimato por cuestiones laborales, dice que fue trasladado a otro sitio del aeropuerto y vio cómo un escuadrón antibombas ataviado con todas las medidas de seguridad se acercaba lentamente a su maleta.

“Después de 60 tensos minutos, (el agente) regresó riéndose. La granada de mano era en realidad un vibrador de Ann Summers que mi novia y yo habíamos comprado dos semanas antes”, explicó.

El embarazoso incidente hizo estallar en risas a los oficiales de seguridad que participaron, mientras que el apenado pasajero regresó tras haber sido interrogado y se percató que él y su novia perdieron su vuelo a casa.

Por otra parte, un vocero de la Policía Federal confirmó la situación a medios nacionales. “El área alrededor del mostrador de equipaje fue cerrada por una hora, lo cual afectó también a la operación de otras ventanillas”, expuso.

En caso de viajar con uno de estos artefactos en el equipaje, el sitio Bustle recomienda ponerlos en bolsas transparentes, además de asegurarse de que estén apagados y que no tengan las baterías puestas.