Joven es expulsada de centro comercial por vestir shorts

(NOTICIAS YA).- Una joven fue expulsada de un centro comercial en Alabama afirmando que su experiencia fue muy desagradable y que no dudo en darla a conocer de inmediato en las redes sociales haciéndose viral.

Gabrielle Gibson, de 19 años, escribió en su cuenta personal de Facebook, comparte: “fui literalmente acosada y sacada del Bellair Mall ubicado en Mobile, por la ropa que llevo puesta. Aparentemente los hombres adultos no podían contenerse. “L. Mathis oficial de seguridad, dijo que me estaban mirando mis nalgas y era un problema. Entonces pensé no me mires el *$#”.

“El oficial de seguridad Davis y el jefe de seguridad Jim Chavis fueron extremadamente groseros y completamente poco profesionales acerca de la situación. Les dije que tengo muslos más grandes”

“No me molesta, que no te moleste, les dije fueron tan lejos como para amenazar con llamar a un oficial de policía”, agrega en la publicación.

Gibson agregó que “visiten esta zona en agosto y vean como la tempertura llega a 100° Fahrenheit afuera. No sé por qué me han localizado. Estoy indignada por el comportamiento de toda esta gente. Me estaba pasando un buen rato tratando de mirar alrededor. Todo el mundo puede compartir esto. Todo este incidente me ha avergonzado.”

Publicando entre otras cosas los shorts cortos que vestía el pasado uno de agosto y que le costó un momento vergonzoso.

Gibson se hizo viral, afirman dentro de los comentarios de la publicación que nunca pensó que su publicación llegara a tantas personas pues ha tenido el apoyo de las chicas que como ella salen a disfrutar a centros comerciales con ropa fresca.

Por su parte el personal del centro comercial Bellair dio a conocer el siguiente comunicado oficial a los medios de comunicación en general, dado a conocer el mediático incidente.

The Shoppes at Bel Air:

Dado el alto grado de importancia que le otorgamos al mantenimiento de un entorno comercial familiar, nuestra política exige que todos nuestros clientes se vistan de manera que refleje nuestro código de conducta. A cualquier persona que viole esta política se le pedirá que cambie o que salga de las instalaciones, añadieron dentro del comunicado.

