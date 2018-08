Le dispara a su amigo y le cambian la historia a los policías de El Paso

(NOTICIAS YA).- Dispararle a su amigo y haber realizado un reporte falso a la policía ocasionó que dos jóvenes terminen tras las rejas.

Juan Carlos Citron, de 20 años, aseguró haber sido herido de bala en el antebrazo y el bicep, tras involucrarse en una “supuesta” transacción de drogas en el estacionamiento de un McDonalds en la cuadra mil cien de la calle Yarbrough. El incidente ocurrió el pasado miércoles primero de agosto.

Supuestamente Citron le habló a su amigo Omar Jacquez, de 19 años, para que fuera por el ya que estaba herido.

LEE: ACUSADA DE ROBARLE A PASEÑOS EN UN GIMNASIO Y UN BANCO

Sin embargo, la historia verdadera salió a la luz y descubrieron que efectivamente Jaquez fue a recoger a Citron en el estacionamiento. El problema comenzó cuando Citron subió al carro de Jaquez y este le apuntó con un arma que supuestamente no estaba cargada.

La investigación policiaca reveló que en realidad Citron había sido baleado accidentalmente por su amigo Jacquez.

Citron fue encarcelado por haber hecho un reporte falso a un oficial de paz con una fianza de tres mil dólares. Mientras que Jacquez fue acusado de conducta mortal con una fianza de 30 mil dólares.

Noticias relacionadas:

La policía de El Paso está en busca de tres individuos responsables de robar varios artículos de un apartamento del oeste de la ciudad. Todo causado por llevar a una mujer a su casa luego de salir de un bar.

Los tres sospechosos captados en cámara, le ofrecieron a Shea Michels llevarla a su casa, llevándose varias pertenencias del domicilio.

Sharon Martínez, víctima de robo, denunció que dos mujeres y un hombre se llevaron varias pertenencias de su domicilio, luego de que una de sus amigas les pidiera llevarla a su departamento, ya que no logró conseguir un Uber cuando salió del bar Tortuga Sports Lounge.

“Mi amiga se fue a la Cantina y una muchacha la trajo y entró a la casa y robó varios documentos míos, mi bolsa, varias herramientas de mi esposo”, Sharon Martínez.

Martínez y su esposo se encontraban dormidos al momento de los hechos, y no fue hasta la mañana siguiente que se dieron cuenta que faltaban varios artículos en su hogar.

“En la mañana que me hablaron me levante por una llamada como estaba en emergencias, dije mi herramienta donde está, a canijo no está y empecé a buscar”, Jesús Marín.

LEE: VIDEO: “INFIDELIDAD” PROVOCA BALACERA AFUERA DE UN BAR EN TEXAS

No solo el trabajo del señor Marín se verá afectado al no contar con sus herramientas, si no que ahora la familia teme que la identidad de sus hijos sea robada.

“Tengo miedo de que los vayan a poner en Taxes o que van a robar la identidad de ellos, están chiquitas tienen 4 y 2 años”.

Es por eso que esta familia pide su ayuda para localizar a las personas responsables. “Ojala alguien pueda encontrar a las dos muchachas y al muchacho que hizo esto porque es obvio que ellos lo tenían planeado, ellos salieron de su casa sabiendo que iban hacer algo. Pero yo no entiendo porque gente tiene que hacer eso ni los conocemos”.

Después de este incidente, la familia Martínez aconseja el no aceptar irse con desconocidos.

“Agarrar un Uber o hablar a un familiar para que la recoja y más si está tomada es mejor que vaya un persona que la conozca”.

Por el momento las autoridades no han revelado más información acerca de este caso, pero si usted tiene algún dato puede comunicarse con el Departamento de Policía de El Paso al 915-212-4000.

LEE: SALE DEL BAR, PIDE A DESCONOCIDOS QUE LA LLEVEN A CASA Y LE ROBAN