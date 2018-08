Renta un Lamborghini y acumula multas por 45 mil dólares en 3 horas

(NOTICIAS YA).- Un joven británico viajó a Dubái y rentó un Lamborghini Huracanin con el que acumuló varias multas en tan solo tres horas y que ascienden a los 45 mil dólares por conducir rebasando el límite de velocidad.

Ahora el joven turista de 25 años se encuentra en medio de una disputa con el dueño de la compañía de alquiler de autos sobre quien debería de pagar las multas acumuladas en tiempo récord, según detalla The Sun.

Fue la semana pasada cuando el británico alquiló el auto por dos días, pagando un aproximado de 1 mil 550 dólares, y apenas unas horas después condujo el lujoso auto a una velocidad que alcanzó las 150 millas por horas.

La velocidad a la que viajó el joven no pasó desapercibida para las cámaras de velocidad en la carretera, rebasó el límite en 33 ocasiones.

Aunque la empresa de alquiler se quedó con su pasaporte, el turista parece ser libre de abandonar el país cuando quiera, ya que en Dubái las multas de tráfico acumuladas en un automóvil de alquiler son responsabilidad legal del propietario del vehículo.

Sin embargo, el turista no ha devuelto el auto y el dueño de la compañía, Faris Mohammed Iqbal, de 26 años, no quiere ir a la policía para que no sea confiscado el Lamborghini.

“No podemos pagar esta cantidad si el automóvil es confiscado, todavía está con el turista, estacionado en su hotel”, le dijo a The Sun.

“¿Quién paga el dinero por el incauto? No deberíamos hacerlo con seguridad, es su culpa y él debería pagar esa cantidad”, destacó Faris.

El gobierno de los Emiratos Árabes Unidos aparentemente no lo obligará a quedarse. La empresa presentó una solicitud de prohibición de viaje para el turista, pero fue rechazada, aun con las pruebas en su contra.