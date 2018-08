Joven de 15 años acusada de asesinar a sus padres a tiros

(NOTICIAS YA).- Una joven de 15 años ha sido acusada de asesinar a su padres luego de supuestamente haber buscado en su teléfono celular “películas de terror donde niños matan a sus padres” y letras de canciones de rap sobre querer matar a su padre.

Deajona M. Holmes, enfrenta dos cargos de asesinato en segundo grado, dos cargos de acción criminal armada y manipulación de evidencia física. Holmes será juzgada como un adulto.

La adolescente ha sido acusada de dispararle a su madre Kinderly Holmes de 37 años, y a su padre Brian Starr de 38, el 9 de abril en su vivienda de Kansas City, Missouri.

De acuerdo a registros judiciales, la policía encontró a Holmes y Starr, ambos muertos a tiros en su vivienda.

Según los informes, Deajona Holmes llamó al 911 desde un lugar diferente y dijo que habían sido asaltados y que les habían disparado a sus padres. Más tarde cambió la historia y dijo que su padre le disparó a su madre y que ella le disparó a su padre.

Luego de una orden de allanamiento, los investigadores registraron el teléfono de Holmes y encontraron búsquedas en la web de letras de rap y un video de Holmes sosteniendo un arma y bailando en su dormitorio.

También encontraron un dibujo de una figura de palo con una etiqueta que decía “yo” apuntando con un arma hacia otro palo etiquetado como “papa”. Una tercera ilustración tenía una figura de palo con una “X” para ojos y sangre a su alrededor.

Un testigo dijo que Holmes lo llamó y le dijo que necesitaba ayuda. Según la policía, lo conoció en un McDonald’s donde le dijo que sus padres habían recibido un disparo.

El testigo agregó que tuvo que convencerla para llamar al 911. También hizo 9 llamadas desde el teléfono de su madre después del tiroteo, y esperó una hora para llamar a la policía, de acuerdo a los registros.

Los documentos judiciales muestran que los investigadores hablaron con Holmes el 9 de abril y nuevamente el 11 de mayo para aclarar la historia.

Durante la primera entrevista dijo que sus padres estaban peleándose y escuchó un disparo para luego bajar por las escaleras y encontrar a su madre muerta en el dormitorio.

Luego dijo que tomó una pistola antes de bajar las escaleras y le disparó a su padre cuando intentó acercarse a ella, que entró corriendo y salió de la casa arrojando la pistola en un patio cercano.

Durante la segunda entrevista dijo que en realidad había vuelto a casa dos veces para tomar su teléfono celular y otra para tomar el teléfono de su madre. Luego admitió haberse cambiado de ropa antes de abandonar la casa y mover el cuerpo de su padre cerca de la puerta principal.

La joven no pudo explicar por qué no salió de la casa el escuchar el primer disparo, por qué no llamó al 911 antes o por qué hizo nueve llamadas desde el teléfono celular de su madre.

Los fiscales solicitaron una fianza de $150,000, mientras que el caso continúa bajo investigación.