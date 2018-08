VIDEO: Encuentran a niña perdida y policías corren aterrorizados

(NOTICIAS YA).- Lo que comienza con un reporte de una niña desaparecida tiene a muchos aterrorizados. El video que no tiene mucha información, circula en Facebook y se viraliza.

Las imágenes comienzan con policías caminan por un parque de noche. Por el radio se comunican mencionando que no encuentran a la niña. Cuando llegan a unos columpios logran ver a la pequeña de nombre Eva.

La menor fue cuestionada del qué hacia sola en el parque y ella respondió que estaba jugando con su amiga Juliana.

El susto para los oficiales llegó cuando el columpio donde la niña apuntaba que estaba Juliana, se movió en varias ocasiones.

De inmediato le dicen que se tienen que ir pero, Eva menciona que Juliana no quiere. El oficial que graba el video le dice a su compañero que él se va. El otro oficial de inmediato agarra a la niña y mientras se van termina la grabación.

Por el momento no se sabe en dónde ocurrió pero, se viraliza dándole la vuelta al mundo.

Grateful es la “amiga imaginaria” de Ruby, una pequeña de tres años que se está viralizando. La historia de Ruby se dio a conocer cuando Natalie Morales, actriz estadounidense, encontró una revista donde aparecía Ruby con un dibujo explicando que tenía una amiga invisible de nombre Grateful.

Natalie publicó la imagen en su cuenta de Twitter y de inmediato muchos quedaron sorprendidos.

La imagen de Ruby con su amiga a la que llama Grateful está acompañada de la siguiente descripción:

“Esta es mi mamá imaginaria, Grateful. Sus pestañas amarillas significan que puede ver en la noche. Solo viene a visitarme por la noche. A veces me da miedo, pero siempre quiero que ella regrese. Tiene dos bebés en su barriga. Tiene 14, pero nunca puede tener cumpleaños”.

La revista donde aparece Ruby, “oh comely magazine”, se dio cuenta de cómo la historia estaba aterrorizando a varios y decidió subir el video que impresiona aún más.

El video comienza con una voz femenina preguntando, ¿cómo se ve Grateful?Ruby explica que “ella tiene cabello negro, ojos azules” y piel café.

Comentando que solo ella puede verla ya que es invisible, expresa que Grateful quiere ser una persona, pero no puede porque tiene 14 años. Agregó que llega en la noche y se ilumina convirtiéndose en color azul. Cuando la ve, ella le dice “Ruby, Ruby”.

La preocupación más grande de Ruby, es que su amiga no puede tener cumpleaños porque es invisible.

En su mayoría los comentarios en Twitter alegan que se trata de un fantasma. Yahoo encontró el comentario de la usuaria @FugaPericulum quien analizó el nombre ‘Grateful’ (‘Agradecida’ en español), y asegura que coincidiría con los puritanos, quienes ponían a sus hijas nombres que transmitieran virtud. Añadió que la frase “no puede tener cumpleaños” significaría que murió antes de dar a luz a sus gemelos, y que casarse a los 14 años era normal en el siglo XVII.

Otras personas también decidieron compartir historias similares que viven con sus hijos.

Jesús Ramírez, psicólogo educativo comenta para El Mundo, que “el amigo imaginario es un amigo que realmente no existe, pero que el sujeto vivencia como si fuera real y habla y juega con él. En ocasiones, puede ser un objeto no ficticio, como un peluche o una muñeca, pero por lo general, los amigos imaginarios no forman parte de la realidad”.

Añadieron que no se trata de algo patológico ni problemático, sino de algo normal que les sucede a muchos niños y por lo que los padres no deben preocuparse, salvo en algunas excepciones.

