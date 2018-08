VIDEO: Pagó el café de otro cliente y resulta ser un famoso

(NOTICIAS YA).- Una mujer de Nueva Jersey que quiso ayudar a otro cliente de una cafetería en Medford se llevó una gran sorpresa al enterarse después que se trataba del cantante de country, Keith Urban.

De acuerdo con CBS News, Ruth Reed estaba haciendo fila en una sucursal de Wawa cuando se dio cuenta que otro de los clientes, quien se encontraba delante de ella en la línea, no traía suficiente dinero en efectivo para pagar su cuenta.

CBS3 informa que Reed, de 50 años, se propuso hace tres años ayudar a soldados y otros miembros de la comunidad a pagar su consumo en cafeterías como las de la gasolinera Wawa y Dunkin’ Donuts.

Por eso, cuando vio que el sujeto le pidió a su hermana cinco dólares después de que su tarjeta de crédito fue rechazada, la mujer aprovechó el momento para hacer su buena obra del día, y pagó los artículos y gasolina del desesperado hombre.

Cuando el sujeto se dio la vuelta para agradecer su gesto, se identificó como Keith y le preguntó su nombre.

“Él dijo ‘Ruth, soy Keith’ y le dije a él ‘es que te pareces a Keith Urban. ¿Las personas te dicen que te pareces a Keith Urban?’ y me dijo ‘soy Keith Urban’ y le dije ‘no, no eres’”, relató la mujer, quien decidió corroborar la información preguntándole a Keith sobre su famosa esposa, la ganadora del Óscar, Nicole Kidman.

“¿Dónde está Nicole (Kidman)?, y ¿quién es esa mujer con la que estás? Y (se lo dije) cortante, no buena gente”, añadió. “Luego dijo ‘ella es mi hermana, le podemos preguntar’ y le dije ‘está bien, no creo que ella le vaya a mentir a una mujer mayor’ y ahí me derretí. Él fue muy gracioso”, dijo feliz Reed, quien se tomó una foto junto al músico y cantante en el exterior del lugar.

“Él pudo haberme dicho ‘señora, aléjese de mí’ pero no lo hizo; fue muy amable”, finalizó la buena samaritana. Se desconoce si Ruth asistirá al concierto que Urban ofrecerá este viernes en Camden.

Por otra parte, Yahoo Celebrity indica que un vocero de la tienda dijo que están muy emocionados por esta peculiar historia.

“En Wawa tenemos la suerte de tener a los mejores clientes que hay. Estos incluyen a nuestros magníficos clientes frecuentes, como Ruth, y ocasionalmente superestrellas de la música como Keith Urban”, expresaron.