6 lecciones de vida que te da la maternidad

A pesar de la edad, la madurez o a pesar de todo, ninguna mujer está completamente preparada para ser madre, señala el sitio web Eresmamá.

Porque ser mamá va más allá de un parto y de noches de insomnio; días de cansancio, meses dedicados para enseñar algo simple o años inventando nuevas formas para nutrirlo mejor.

El embarazo puede volverte más olvidadiza y mostrar habilidades cognitivas más bajas, pero también te hace lucir radiante y hermosa.

Sin duda, ser madre es una experiencia única que te regala magníficas lecciones de vida.

Estas son algunas cosas que aprendes después de ser mamá:

1. Amar

Antes de convertirte en madre, no experimentaste un sentimiento tan profundo como el amor que sientes por tu hijo. El solo hecho de su existencia le da un nuevo motivo a tu vida.

2.Reconoces la labor de tu madre

No podrías entender todo lo que pasó tu madre, hasta que te conviertes en una.

Desde la noticia del embarazo, el dolor del parto y las dificultades de la crianza hasta ver a sus hijos adultos abandonar el nido.

3.¿Morir de amor?

Tal vez lo prometiste antes a alguna pareja, pero la primera vez que tienes esa verdadera sensación de sacrificar tu vida por alguien, ocurre solo al convertirte en madre.

Es un sentimiento tan fuerte que llena cada espacio de lo que significa amor.

4.¿Asco? Es cosa del pasado

Si te consideras una persona demasiado sensible ante los desechos o cosas sucias, olvídalo. Tal vez no sea instantáneo pero, después de tener hijos, ya no sientes tanta repulsión por cosas como el vómito, la orina y demás.

Pues la higiene de ese nuevo ser humano depende de ti y lo que antes te parecía desagradable ahora puede pasar casi desapercibido.

5.Dormir es un placer

Frases de otras madres como “duerme mientras puedas” cobran sentido desde el primer segundo de haber dado a luz.

Tus horas de sueño ya no dependen de tus necesidades, sino de las de tu retoño. Durante los primeros meses de vida de tu bebé, no sabes cuándo vas a poder dormir o despertar.

6.Tu cuerpo es vida y alimento

Es increíble descubrir como tu cuerpo es capaz de crear un ser humano y no conforme con eso, de alimentarlo y brindarle todo lo que necesita para vivir y crecer sano.