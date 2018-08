Amplían retiro de ‘Valsartán’ contaminado con un químico peligroso

(NOTICIAS YA).-Una empresa china está retirando medicamentos para el corazón contaminados de tiendas en todo el mundo, anunció el gobierno local este domingo.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE. UU. amplió la lista de medicamentos que contienen Valsartán y que se retiran del mercado .

De acuerdo a CNN, el fabricante sigue retirando sustancias activas utilizadas en un medicamento para el corazón en el que se encontraron rastros de un carcinógeno peligroso.

Es la segunda gran controversia médica en China en menos de un mes, después de que cientos de miles de vacunas para niños se revelaron defectuosas, poniendo en riesgo a un número desconocido de bebés.

Valsartán, un medicamento utilizado para tratar la presión arterial alta y prevenir la insuficiencia cardíaca.

El medicamento había sido retirado del mercado en otros 22 países de Europa y América del Norte a principios de julio después de que se descubrió que los lotes contienen N-nitrosodimetilamina (NDMA), un químico orgánico que pertenece a una familia de potentes carcinógenos.

El retiro temprano involucró alrededor de 2.300 lotes del ingrediente. Entre los países a los que fue enviado estaban Alemania, Canadá, Francia y Suecia.

El ampliado incluye algunos medicamentos que contienen Valsartán e Hidroclorotisazida.

La NDMA, es un químico orgánico que se ha usado para hacer combustible líquido para cohetes, y se puede introducir involuntariamente a través de ciertas reacciones químicas. Es un subproducto de la fabricación de algunos pesticidas y procesamiento de pescado también.

Los estudios en animales que usan NDMA han demostrado que causa tumores hepáticos, renales y de vías respiratorias.

Las sustancias fueron suministradas por Zhejiang Huahai Pharmaceuticals (ZHP), que notificó a las autoridades tan pronto como identificaron la impureza.

Este lunes la compañía dijo: “Publicamos nuestro aviso de retiro al mediodía del 13 de julio en China y en el extranjero, y publicamos el aviso de retirada del mercado estadounidense el 14 de julio en Beijing … todos los materiales de medicamentos para el mercado chino fueron retirados para el 23 de julio.”

El 16 de julio, ZHP dijo que había retirado todos los productos de Valsartan de las farmacias de Estados Unidos.

Pero las medicinas que ahora forman parte de esta lista ampliada del retiro son tabletas vendidas por:

• AvKare.

• AS Medication Solutions LLC.

• Bryant Ranch Prepack Inc.

• HJ Harkins Company.

• Northwind Pharmaceuticals.

• Prinston Pharmaceutical Inc. (etiquetada como Solco Healthcare LLC), competente.

• Rx LP.

• Remedy Repack.

• Teva Pharmaceuticals (etiquetados como Major Pharmaceuticals).

• Teva Pharmaceuticals EE. UU. (Etiquetados como Actavis).

Pero este no es el único escandalo relacionado con medicamentos defectuosos en China. Recientemente, los principales escándalos internacionales han dañado gravemente la reputación del país:

A mediados de julio el gobierno de China encontró que unas 250,000 dosis de una vacuna contra la difteria y el tétanos (DPT) fabricadas por Changchun Changsheng Biotechnology y destinadas a niños pequeños eran defectuosas, lo que desató un pánico generalizado.

Hasta el momento, 15 personas han sido detenidas, incluido el presidente de la compañía, Gao Junfang, pero la reacción en las redes sociales de China fue rápida y feroz antes de que los censores intervinieran.