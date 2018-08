Guarderías y programas preescolares en El Paso a bajo costo

(NOTICIAS YA).- El Departamento de Parques y Recreación, tiene buenas noticias para las familias en El Paso que tienen hijos pequeños.

Ya comenzaron las inscripciones para las guarderías y programas preescolares en dos ubicaciones en el noreste y oeste de nuestra ciudad, que tienen tarifas muy competitivas que ayudan al presupuesto familiar.

“Tenemos un horario muy accesible, abrimos a las siete de la mañana y cerramos a las seis de la tarde. Entonces hay muchos padres de familia que trabajan y pues pueden ir los niños al preescolar y todavía tenemos el servicio de tiempo completo que se puede quedar después de preescolar hasta las seis de la tarde”, maestra Sandra Callender.

Para inscribir a sus hijos en el este de El Paso hable al Centro de Veteranos al (915) 822-8859 o en el oeste al Centro de Recreación Galatzan al (915) 842-8754.

