Inducir el parto a las 39 semanas podría ayudar a evitar la cesárea

(NOTICIAS YA).-Un nuevo estudio publicado en The New England Journal of Medicine el miércoles sugiere que inducir el parto a las 39 semanas puede ser otra opción viable para que algunas futuras madres eviten la cesárea, indicó CNN.

Una vez que una madre alcanza esas semanas en su viaje de embarazo, puede sentir la ansiedad de lo que viene después y generalmente los médicos esperan hasta que haya trabajo.

Sin embargo, el estudio sugiere inducir el parto en la semana 39 para reducir las posibilidades de cesárea, a pesar de que esto ha sido rechazado en el pasado.

Muchas embarazadas harían cualquier cosa para evitar una cesárea, ya que el procedimiento conlleva los mismos riesgos asociados con una cirugía mayor, puede causar problemas en futuros embarazos y la recuperación lleva más tiempo de lo que sería en un parto vaginal.

Los investigadores encontraron que el parto inducido resultó en una menor probabilidad de ciertas complicaciones y no dio lugar a resultados adversos para el bebé.

Esperar más tiempo para dar a luz al bebé podría aumentar la probabilidad de que la madre necesite someterse a una cesárea, explican.

Como resultado, el estudio revierte la creencia común de que la inducción puede aumentar las posibilidades de parto por cesárea.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, en los Estados Unidos, aproximadamente el 31.9% de los partos son por cesárea.

Dr. Robert Silver, presidente del Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Universidad de Utah señaló que “de ninguna manera la gente concluirá de este estudio que todos deberían ser inducidos a las 39 semanas. Simplemente significa que es una opción razonable para las personas que eligen hacerlo”.

Cómo inducir las medidas laborales contra la espera

Para el estudio se realizó un ensayo que involucró a 6,106 mujeres embarazadas en 41 hospitales de EE. UU. que participan en la red de unidades de medicina materno-fetal del Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano Eunice Kennedy Shriver.

Las mujeres, que serían mamás por primera vez y tenían embarazos de bajo riesgo, se separaron en dos grupos: 3,062 pertenecían a un grupo que sería inducido a las 39 semanas y 3,044 se encontraban en un grupo de manejo expectante que lo haría espere hasta el parto espontáneo.

Si bien los resultados para los bebés fueron generalmente similares en ambos grupos, los investigadores encontraron que:

Menos mujeres, 18.6%, se sometieron a partos por cesárea en el grupo de inducción

Mientras que 22.2% en el grupo de manejo expectante.

Los datos sugieren que se puede evitar una cesárea por cada 28 partos entre las madres primerizas de bajo riesgo que planean someterse a una inducción electiva, dijeron los investigadores.

Aunque se necesita más investigación para determinar cómo cambiarían los hallazgos entre los embarazos de mayor riesgo. También para determinar qué opción es más rentable.