VIDEO: Viva de milagro luego de que “amiga” la arrojara de un puente

(NOTICIAS YA).-Quedó captado en video el escalofriante momento en que una joven de 16 años es empujada desde un puente por una supuesta amiga, luego de que admitiera que, debido a la altura, temiera por su vida de lanzarse.

Jordan Holgerson, de 16 años, se encontraba visitando las cascadas Moulton, en el Rio Lewis, en el estado de Washington, el pasado martes. Era su primera vez visitando el popular destino para jóvenes y amantes de la natación, los clavados y la naturaleza.

Pero Jordan no sabía que su vida iba a correr peligro por culpa de una supuesta amiga que le jugó una peligrosa y potencialmente mortal broma.

Ella y un grupo de amigos se encontraban sobre un puente suspendido a más de 60 pies de altura, es decir, unos 18 metros. Desde ahí, muchas personas con la determinación y práctica suficiente se lanzan en una posición apropiada para que el clavado sea divertido, no obstante, ilegal y peligroso.

Pero Jordan tenía miedo de lanzarse, y así lo expresó a sus amigos.

El momento fue captado en video y se ha convertido en una noticia internacional que a muchos impacta, pues el acontecimiento es indignante y estremecedor a la vez.

En el video, los amigos de Jordan la presionan para que se lance al agua, pero ella les dice que no. Ellos insisten y ella les sigue diciendo que no, pues claramente tiene miedo. Sin embargo, a una amiga de ella no le importó y puede verse el momento en que la empuja violentamente sobre la borda del puente.

Con un golpe en su espalda y un empujón con las dos manos, la amiga de Jordan la arroja de más de 18 metros de altura.

Jordan grita y comienza a caer al vacío con su cuerpo completamente extendido y solo segundos más tarde, se escucha el ensordecedor golpe de su cuerpo en el agua, un sonido fuerte, hueco y claramente doloroso hasta los huesos.

Jordan resultó con varias y severas heridas, entre ellas 5 costillas rotas, burbujas de aire en sus pulmones, uno de ellos fue perforado y muchos golpes, moretones y dolor extremo. Además, pudo haberse ahogado, de no ser por un testigo que se lanzó a su auxilio para rescatarla. Luego fue trasladada al hospital con la ayuda de una ambulancia.

Pudo, fácilmente, haber perdido la vida, y su amiga solamente le dijo “perdón”.

Para Jordan y miles de internautas en todo el mundo, “perdón” no se acerca para nada a lo que sería suficiente.

“Por suerte”, dice la madre de la adolescente, su hija no quedará con heridas permanentes ni daños internos y podrá recuperarse del traumático momento.

La persona que empujó a Jordan al agua, dice su madre, es una adulta, y ella considera que debería entregarse a las autoridades para recibir cargos e incluso ir a la cárcel por lo que le hizo a su hija.