Podrán subir los impuestos en el condado Hillsborough

(NOTICIAS YA).- El condado Hillsborough comunicó que posiblemente habrá un aumento de un centavo en el impuesto sobre las ventas en todo el condado. Este nuevo ingreso se destinaría a mejoras viales.

La organización que llevará acabo todos estos proyectos se llama “All For Transportation” (todos por el trasporte), y recolectó 77.00 firmas en seis semanas para así tener la aprobación de que las personas puedan votar por este proyecto en en el mes de noviembre.

“Esto le dará a las personas que viven en el condado Hillsborough una oportunidad histórica de empezar a usar un sistema de transporte que le ahorre el tiempo de las personas, el dinero de las personas, y la vida de las personas”, dijo un vocero de All For Transportation, Tyler Hudson en un comunicado de prensa. “Ellos no nos dieron una opción. Hemos estado esperando y esperando por una acción. Nunca sucedió”, Hudson dijo.

La supervición de elecciones del condado certificó más de 50,000 firmas, garantizando que los ciudadanos podrán volver a votar y tener una respuesta definitiva en noviembre, reportó Fox 13.

Con este proyecto, se espera un aumento en el impuesto sobre las ventas por 30 años y se espera que genere alrededor de $280 millones de dólares anuales.

“Nosotros decimos que nuestros niños jóvenes y nuestros hijos son nuestra generación del futuro. Nosotros haremos el sistema de transporte más accesible y mejor para ellos”, dijo un miembro de All For Transportation llamado Gwen Myers, reportó Fox 13.

Este plan tiene el apoyo de algunas caras importantes de nuestra comunidad: el dueño de los Tampa Bay Lighting (equipo de hockey sobre hielo de Tampa), Jeff Vinik, las empresas Sykes y el filántropo y hombre de negocios Frank Morsani.

Sin embargo, también hay varias personas de la comunidad que se oponen a este nueva idea.

“Es básicamente una toma de poder por parte de los intereses que están en el centro de la ciudad para que los contribuyentes del condado financien sus desarrollos en el centro”, dijo Karen Jaroch, ex presidenta de la línea de autobuses HART. “Están vendiendo esto como mejoras viales, pero esta es una salida de puerta trasera para financiar un sistema ferroviario que no es rentable”.

Jaroch también dijo que las encuestas no fueron cien por ciento claras cuando las enviaron para que las personas firmaran y por eso, hubo tantas respuestas afirmativas.

