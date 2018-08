Sentencian a exalumno de preparatoria por amenaza en Instagram

(NOTICIAS YA).- Un ex alumno de la preparatoria Torrey Pines que publicó amenazas contra la escuela en su cuenta de Instagram fue sentenciado este viernes a un año bajo custodia, con al menos seis meses de condena en un centro residencial para tratamiento de alcohol y salud mental.

Kevin Matlak, de 21 años, se declaró culpable el mes pasado de un cargo de amenaza criminal.

La jueza del Tribunal Superior Polly Shamoon dictó una sentencia de cinco años de libertad condicional y ordenó que se mantuviera alejado de la preparatoria Torrey Pines High y no tuviera contacto con las tres personas que lo acusan en la denuncia penal.

El abogado defensor Brian Watkins dijo que Matlak no amenazó a nadie directamente, sino que tres ex compañeros de clase, a quienes el acusado no conocía, leyeron sus publicaciones en Instagram y se sintieron amenazados

Los compañeros de clase de Matlak, que se graduaron en 2015, informaron a las autoridades sobre las amenazas el 30 de mayo, lo que llevó a su arresto.

“Los odio a todos ustedes”, escribió Matlak en una publicación, según declaró el fiscal asistente de distrito Matthew Greco.

“Salgan de San diego 2K18 antes de que te encuentre”, escribió el acusado en otra publicación. Matlak también publicó una foto sosteniendo un rifle AR-15 en una mano y señalando su dedo medio con la otra mano, dijo Greco.

El director de Torrey Pines High School escribió una carta al tribunal, detallando cómo las amenazas lo afectaron a él y a sus subdirectores, sabiendo que la persona que hacía las amenazas no había sido arrestada y sabiendo que podrían estar en peligro luego de tomar la decisión para mantener la escuela abierta al día siguiente.

Torrey Pines ha sido una de las preparatorias que más amenazas recibió luego de una serie de incidentes similares que ocurrieron en distintas escuelas del condado, a partir del tiroteo en la preparatoria Marjory Stoneman Douglas, en Parkland, Florida.

Un joven de 16 años que no era estudiante del plantel fue arrestado el 23 de febrero por amenazar con realizar un tiroteo en la escuela. .

Su arresto se realizó un día después de que un estudiante de primer año de 14 años de la escuela fuera arrestado por supuestamente hacer declaraciones amenazantes verbales y escritas.