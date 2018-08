VIDEO: Racista finge ser abogada para intimidar a familia hispana

(NOTICIAS YA).- Una mujer que ha sido expuesta en redes sociales tratando de intimidar a una familia hispana en California ha renunciado a su puesto como directora ejecutiva de una clínica de salud mental.

De acuerdo con Newsweek, Lesleigh Franklin fue captada ordenando a una familia hispanoparlante que no se estacionara afuera de su propiedad, a pesar de que el espacio está disponible para el público.

VIDEO: Racista ataca a brasileña en L.A. y amenaza con llamar a ICE

Jordann Cordova protagonizó y grabó la escena, el más reciente incidente racista en la ciudad de Oakland y el área de la Bahía de San Francisco. En su perfil de Facebook, el joven explicó que el pasado 4 de agosto él y su familia se dirigían a una fiesta y se estacionaron frente a la casa de Franklin.

La mujer salió de la vivienda y comenzó a gritarle a la familia, además de acercarse al vehículo y tratar de abrir la puerta. Cordova comenzó a grabar en ese momento.

LEE: Declaran emergencia en Virginia por aniversario de marcha racista

La mujer les mintió, asegurando que era abogada de inmigración, presuntamente para intimidarlos. También amenazó con llamar a la policía, pero no lo hizo supuestamente porque no quería que se “llevaran” a la familia.

“Tengo papeles, ¡soy residente!”, dijo uno de los afectados. “No me importa si eres residente… un residente no es lo mismo que ciudadano”, reiteró la agresora.

VIDEO: Racista ataca a mujer musulmana en autobús

“Nos sentimos atacados y sabemos que estas situaciones le ocurren a personas negras e hispanas por nuestro aspecto. Esta mujer nos atacó a nosotros e incluso cuestionó nuestro estatus en este país”, escribió Cordova en Facebook.

Por otra parte Marisol Reyna, la cofundadora del East Bay Family Institute junto a Franklin, dijo a un medio local que su socia había dejado su puesto en la institución de salud mental que trabaja con inmigrantes.

“No es apropiado que alguien que está bajo tanto escrutinio esté al frente (de la organización)”, explicó Reyna. Añadió que el video no muestra a Franklin como realmente es y no cuenta la historia completa.

Aseguró que su compañera simplemente pidió a la familia que no se estacionara frente a su casa porque quería apartar el espacio para ella.

“Desafortunadamente la doctora Franklin acababa de ser diagnosticada con una enfermedad que impactó su estado mental en el día en cuestión pero eso no es una excusa”, explicó Reyna.

Otro medio local, el East Bay Times, reportó que Lesleigh Franklin es una psicóloga clínica que ha trabajado con pacientes diversos por más de 20 años.