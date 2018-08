6 habilidades que les dan ventaja a los zurdos y tal vez no sabías

(NOTICIAS YA).-Cada 13 de agosto se celebra el Día Internacional de los Zurdos, una fecha que busca ayudar a disminuir los obstáculos que sufren las personas que escriben con la mano izquierda.

CNN señaló que aproximadamente 13 % de la población mundial es zurda.

Ser izquierdo en un mundo donde los artefactos son ideados para diestros, tiene sus inconvenientes. Y aunque ahora hay más invenciones para zurdos, aun son minoría.

Cosas como el teclado numérico ubicado a la derecha, las tijeras, el portavasos del auto, el pupitre del salón de clases y otros más, no facilitan precisamente la vida de los izquierdos.

Pero no todo es malo, pues estudios científicos sugieren que ser siniestro podría tener un impacto positivo en tu vida.

Citando al portal de noticias Insider, estos son 5 formas de ser zurdo pueden afectar positivamente tu vida:

1.Más creativos

Los zurdos acceden más fácil a los dos lados del cerebro.

En los hombres, se asocia con el pensamiento que explora posibles soluciones y genera ideas creativas, llamada “pensamiento divergente superior”, Business Insider.

Además, los zurdos tienen más probabilidades de tener más desarrollado el hemisferio cerebral derecho, que se asocia con la creatividad, según Scientific American.

2.Mejores atletas

Los zurdos suelen representar los deportes de elite y donde los jugadores tienen que reaccionar rápidamente, señaló Biology Letters.

3.Ventajas en combate

Según el sitio Vix, los zurdos ganan más peleas que los derechos debido al factor sorpresa.

Pues nadie se ve venir un golpe desde la izquierda.

4.Pueden enfrentar mejor los desafíos

Las personas que escriben con la mano izquierda tienen una mejor flexibilidad mental y adaptación a nuevas situaciones, según un estudio publicado en Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology indicó el sitio web The New Yorker.

5.Pueden entretener y desarrollar una solución diferente.

De nuevo la creatividad de los izquierdos, pues según la Asociación Estadounidense de Psicología, la información puede pasar con más frecuencia entre los hemisferios cerebrales; lo que conduce a ideas únicas y soluciones a los problemas.

Michael Corballis, PhD, psicólogo de la Universidad de Auckland en Nueva Zelanda, dijo a la APA, asegura que los zurdos ” podrían estar dispuestos a entretener el pensamiento y desarrollar una solución que el cerebro de un diestro se saltaría.”

6.Beneficios de salud

Menos artritis y ulceras para los izquierdos, así lo afirma un estudio publicado en Laterality.