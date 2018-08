VIDEO: Muere por una infección trasmitida por la saliva de su perro

(NOTICIAS YA).-La muerte de una mujer de Wisconsin fue causada por una infección que probablemente provenía de su propio perro; la misma que afectó un hombre del mismo estado, indicó CNN.

A principios de este mes, Greg Manteufel de 48 años, desarrolló una infección similar que resultó en la amputación de sus manos y piernas.

Los médicos creen que fue de una bacteria transferida cuando su perro lo lamió.

El paciente llegó al hospital el pasado 27 de junio luego de comenzar a mostrar síntomas parecidos a la gripe, pero pocas horas de ser admitido sufrió un choque séptico, según una página GoFundMe creada en su nombre.

Sharon Larson, de 58 años, acababa de conseguir un cachorro. La mordió, causando un corte menor y un día después de llevarlo al veterinario para un chequeo, Sharon fue llevada de urgencia al hospital.

“Me dijeron que podría ser alcanzada por un rayo cuatro veces y vivir, ganar la lotería dos veces”, dijo el esposo de Sharon, Dan Larson. “Así de raro se supone que sea esto”.

Dan todavía está en shock. Él pensó que ella tenía gripe, “los antibióticos generales que le aplicaron no hicieron nada”, dijo.

Dentro de dos días en Wheaton Franciscan en Franklin, Sharon había muerto. “Siento que me robaron. Perdí mi brazo derecho, mi mejor amiga”, dijo Dan.

Los médicos le dijeron que dio positivo por capnocytophaga, la bacteria que se encuentra en la saliva de la mayoría de los perros, gatos e incluso algunos humanos pero que rara vez es problemática y casi nunca mortal.

Pero cuando ciertas personas entran en contacto con ella, puede tener consecuencias devastadoras, como para Sharon.

La Dra. Silvia Muñoz-Price, una epidemióloga de Froedtert y el Colegio Médico de Wisconsin, dijo que esto no debe alarmar a los amantes de los animales. “Es extremadamente raro. No te deshagas de tus mascotas. Continúa comportándote de la misma manera que te has comportado con tus mascotas hasta ahora”, dijo.