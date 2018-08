Publican lista de los 20 mejores hospitales en Estados Unidos

(NOTICIAS YA).- U.S. News & World Report dio a conocer la 29 edición de los mejores hospitales de Estados Unidos, siendo centros de salud de Minnesota, Cleveland y Maryland los reyes de la lista.

La Clínica Mayo en Rochester, Minnesota, encabezó la lista de honor por tercer año consecutivo, la Clínica de Cleveland reclamó el lugar número dos, mientras que el número tres quedó en Maryland, específicamente el Hospital Johns Hopkins en Baltimore.

4 mil 500 hospitales en todo el país con 25 especialidades, procedimientos y condiciones fueron evaluados. En al menos una especialidad, 158 hospitales fueron clasificados a nivel nacional.

Más mil 100 recibieron una calificación de alto rendimiento en al menos un procedimiento o condición común y 29 recibieron una calificación de alto rendimiento en los nueve procedimientos y condiciones evaluados.

Esta es la lista de los 20 mejores hospitales de Estados Unidos.

1. Mayo Clinic, Rochester, Minnesota

2. Cleveland Clinic

3. Johns Hopkins Hospital, Baltimore

4. Massachusetts General Hospital, Boston

5. University of Michigan Hospitals-Michigan Medicine, Ann Arbor

6. UCSF Medical Center, San Francisco

7. UCLA Medical Center, Los Angeles

8. Cedars-Sinai Medical Center, Los Angeles

9. Stanford Health Care-Stanford Hospital, Stanford, California

10. New York-Presbyterian Hospital, New York

11 Barnes-Jewish Hospital, St. Louis

11. Mayo Clinic Phoenix

13. Northwestern Memorial Hospital, Chicago

14. Hospitals of the University of Pennsylvania-Penn Presbyterian, Philadelphia

15. NYU Langone Hospitals, New York

16. UPMC Presbyterian Shadyside, Pittsburgh

17. Vanderbilt University Medical Center, Nashville, Tennessee

18. Mount Sinai Hospital, New York

19. Duke University Hospital, Durham, North Carolina

20. Brigham and Women’s Hospital, Boston

El análisis muestra que en Estados Unidos a un ritmo de aproximadamente una vez por segundo, un paciente ingresa en un hospital.

Con más de 33 millones de hospitalizaciones al año y tantos pacientes para mejorar sus habilidades, se espera que los hospitales cumplan con los estándares más exigentes de calidad y seguridad.

US News “clasifica el desempeño hospitalario en 16 áreas de atención especializada compleja y también califica hospitales en nueve procedimientos y condiciones innovadores como bypass cardíaco, reemplazo de cadera y rodilla, insuficiencia cardíaca y pulmón cirugía de cáncer”, añadieron los detalles en la página oficial.

