VIDEO: 80 autos en llamas tras ser vandalizados en una noche

Det är inte ofta jag blir skakis, men jävlar vilket adrenalinpåslag jag fick! Har nog aldrig sprungit i trappor så fort i hela mitt liv😔#bilbränder #västrafrölunda #dragspelsgatan #fuck #skakis #arg

