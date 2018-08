Mujer es atada con correas de plástico en el cuello y manos en Pasco

(NOTICIAS YA).- La policía ha arrestado a un hombre en New Port Richey en el condado Pasco por haber entrado a una casa y maltratado a una mujer el pasado martes.

De acuerdo con la oficina del alguacil del condado Pasco, Dean Miller, de 57 años, entró a una casa en 6319 Bandura Avenue y apuntó a dos residentes, Kevin Wagaman y Dawn Crouse con una pistola. Miller caminó hacia el garaje de la casa y amenazó a los dos.

De acuerdo con la pareja, Miller solía ser un viejo amigo de ambos, reportó WFLA.

Wagaman dijo que él había conocido a Miller en un bar local y le prometió que lo ayudaría a mantaner unas cosas en el garaje de su casa porque Miller estaba siendo desalojado de su hogar, y así fue.

Unos amigos de Miller dijeron que Wagaman había hecho una venta de garaje con las pertenencias que le había dejado Miller, al parecer eran unas herramientas. Esto enfureció al sujeto y por eso decidió atacar a la pareja.

“No pude tener eso conmigo y lo vendí”, dijo Wagaman a WFLA.

Después de haber sido amenzados, los oficiales dijeron que Wagaman corrió hacia la casa de un vecino y pudo llamar al 911, pero Course seguía en la casa con el atacante. Miller luego apuntó con la pistola a Crouse, la atrapó y la llevó andrentro de la casa.

Oficiales dijeron que Miller ató a Crouse con varias correítas de plástico y luego puso otra alrededor de su cuello.

“Dean agarró mi camiseta muy fuerte y me empujó andentro de la cocina”, dijo Crouse. “Me inmovilizó, tenía el arma en mi cabeza y luego me pasó la correíta de plástco por encima de la cabeza, pero logré detenerla y sacarla. Luego agarró otra y me puso alrededor de mi cuello y me las arreglé para levantar el pulgar aquí, era tan apretado que me pellizcaba la piel “.

Crouse dijo que en un momento de arrepentimiento Miller dedicidó cortar la correita de plástico de su cuello, pero no lo pudo lograr.

“Él intentó cortarla, pero no pudo hacerlo, así que tiró las tijeras y caminó por la puerta como si nada hubiese pasado”.

La mujer pudo escaparse del ataque y correr hacia la casa de un vecino para pedir ayuda.

Las autoridades de la oficina del alguacil del condado Pasco respondieron a la llamada del 911 y encontraron a Miller caminando cerca del lugar.

Ahora enfrenta cargos de secuestro y de invasión.